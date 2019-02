Wskaźnik Stoxx 600 Europe zyskuje 0,6 proc., na czele z sektorem motoryzacyjnym i chemicznym.

O 9 procent drożeją akcje spółki Michelin, po prognozach wyższego zysku w 2019 r.

Thyssenkrupp traci 1,9 proc. po zanotowanym spadku zysku w I kw. roku podatkowego. Skorygowany EBIT wyniósł 268 mln euro wobec prognoz 170 mln euro.

Dla inwestorów w tym tygodniu najważniejszą kwestią jest to, czy uda się rozwiązać spór handlowy pomiędzy USA a Chinami.

Prezydent USA Donald Trump sygnalizował optymizm co do umowy handlowej z Chinami, ale inwestorzy czekają na bardziej konkretne wskazówki, że można uniknąć eskalacji nakładania ceł.

Przedstawiciel handlowy USA Robert Lighthizer i sekretarz skarbu Steven Mnuchin w czwartek i piątek spotkają się w Pekinie z urzędnikami z Chin, by dyskutować o relacjach handlowych.

USA i Chiny mają czas do 1 marca na rozwiązanie w sprawie handlu. W przeciwnym wypadku USA podwyższą cła na chińskie towary o wartości 200 mln USD do 25 proc. z obecnych 10 proc.

Doradca Białego Domu Kellyanne Conway poinformowała, że Donald Trump chce spotkać się z prezydentem Chin Xi Jinpingiem "wkrótce". "Ten prezydent chce umowy. Chce, żeby było uczciwie dla Amerykanów, amerykańskich pracowników i amerykańskich interesów" - powiedziała Conway w Fox News w poniedziałek.

Tymczasem strona chińska ocenia, że USA wysuwają przeciwko Chinom "nieuzasadnione oskarżenia".

"Strona amerykańska używa wszelkich możliwych środków, by wymyślać nieuzasadnione oskarżenia i wariacje tego lub innego rodzaju o chińskich zagrożeniach, aby siać niezgodę pomiędzy Chinami a innymi krajami" - powiedziała Hua Chunying, rzeczniczka prasowa chińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. "Takie działania ze strony USA nie są ani uczciwe, ani moralne" - dodała Hua.

W USA nie będzie na razie kolejnego shutdownu, czyli częściowego zamknięcia instytucji federalnych.

Negocjatorzy w amerykańskim Kongresie osiągnęli w poniedziałek wstępną umowę w sprawie bezpieczeństwa granic USA, ale daje ona prezydentowi Donaldowi Trumpowi o wiele mniej funduszy - bo 1,375 mld USD, niż wcześniej żądane przez niego 5,7 mld USD - na wybudowanie muru na granicy z Meksykiem.

"Uczestnicy rynku mogą dobrze przyjąć wiadomości, że rząd USA uniknie kolejnego zamknięcia w tym tygodniu" - mówi Stephane Ekolo, strateg TFS Derivatives.

We wtorek o 17.00 szef Fed Jerome Powell spotka się ze studentami Mississippi Valey State University, a o 18.45 wystąpi w Itta Bena.

O 00.30 Loretta Mester z Fed wystąpi na Xavier University, a o 1.30 Esther George, z Kansas City Fed, weźmie udział w evencie w Kansas City.

Bank centralny Szwecji Riksbank poda we wtorek decyzję w sprawie polityki monetarnej. Analitycy prognozują, że główna stopa procentowa pozostanie na poziomie -0,25 proc.

Premier W.Brytanii Theresa May wystąpi we wtorek w brytyjskim parlamencie, przed debatą na temat umowy ws. wyjścia z UE. Zostało niewiele ponad 6 tygodni do zaplanowanego na 29 marca br. wyjścia W.Brytanii z Unii.

Na rynku walutowym euro zyskuje 0,1 proc. do 1,1288 USD, japoński jen traci 0,2 proc. do 110,60 za dolara USA, a brytyjski funt drożeje o 0,2 proc. do 1,288 USD.

Rentowność 10-letnich UST rośnie o 3 pkt. bazowe do 2,68 proc.

Ropa WTI na NYMEX drożeje o 0,5 proc. do 52,68 USD/b.

Miedź na LME tanieje o 0,2 proc. do 6.139,00 USD za tonę.

Indeksy w Europie - godz. 09.35