GK Immobile: Atrem wzmocni nas w segmencie budownictwa specjalistycznego



Warszawa, 12.02.2019 (ISBnews) - GK Immobile dzięki przejęciu spółki Atrem chce mocniej rozwinąć się w segmencie budownictwa specjalistycznego, wynika ze słów prezes spółki Rafała Jerzego.

Spółka ogłosiła wczoraj, tj. 11 lutego br., wezwanie na sprzedaż do 6 091 852 akcji Atrem, zastrzegając sobie prawo do zakupu mniejszej ilości niż określono w dokumencie. Przedmiotem wezwania, oprócz akcji na okaziciela, są również uprzywilejowane co do prawa głosu akcje imienne, które po zmianie właściciela utracą swoje uprzywilejowanie. Grupa Kapitałowa Immobile zaoferowała 2,07 zł za jedną akcję na okaziciela i 3,95 zł za jedną akcję imienną. Zapisy na akcje potrwają od 15 marca do 10 kwietnia 2019 roku. Przewidywany termin transakcji sprzedaży wyznaczono na 15 kwietnia, chyba że wzywający dokona przedłużenia wezwania.

"Widzimy wartościowe synergie pomiędzy naszą bieżącą działalnością, a potencjałem spółki Atrem. Chcielibyśmy, aby ta akwizycja powtórzyła sukces Projprzem Makrum i przyczyniła się do rozwoju naszej działalności w segmencie budownictwa specjalistycznego" - powiedział prezes Rafał Jerzy, cytowany w komunikacie.

Grupa Kapitałowa Immobile deklaruje chęć kontynuowania działalności Atremu, zarówno w zakresie segmentów operacyjnych, jak i usług oraz produktów oferowanych przez spółkę. Dopuszcza także rozszerzenie jej portfela o usługi budowlane dla rozwinięcia pozycji generalnego wykonawcy. Działalność o tym obszarze byłaby komplementarna do działalności, które grupa obecnie realizuje w swoich spółkach zależnych, czytamy także.

Atrem S.A. działa w branży inżynieryjnej i wykonuje prace związane z automatyką przemysłową, elektroenergetyką oraz budową systemów lotniskowych i logistycznych. Realizuje zlecenia zarówno jako generalny wykonawca inwestycji, jak również podwykonawca największych grup budowlanych w Polsce.

Grupa kapitałowa Immobile posiada w portfelu spółki działające w przemyśle, hotelarstwie, nieruchomościach oraz branży budowlanej. Jest notowana na GPW od 2007 r. (początkowo jako Makrum).

(ISBnews)