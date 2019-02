Global Cosmed prognozuje 304 mln zł przychodów i 14 mln zł EBITDA w 2019



Warszawa, 12.02.2019 (ISBnews) - Global Cosmed prognozuje skonsolidowane przychody ze sprzedaży grupy kapitałowej na poziomie 304 mln zł, skonsolidowaną EBITDA grupy kapitałowej na poziomie 14 mln zł w 2019 r., podała spółka.

W odrębnym komunikacie spółka podała, że według wstępnych szacunków w 2018 r. odnotowała 10,2 mln zł skonsolidowanej EBITDA przy 303,9 mln zł przychodów.

"Przedstawiona powyżej prognoza skonsolidowanego wyniku Global Cosmed została przygotowana w oparciu o szczegółowe plany wszystkich spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej. Prognoza zakłada urentownienie spółek dystrybucyjnych działających na rynkach zagranicznych w segmencie brandów oraz marek prywatnych, a także poprawę operacyjną w zakresie produkcji i logistyki" - czytamy w komunikacie.

Prognoza przychodów uwzględnia organiczny rozwój sprzedaży strategicznych brandów na wszystkich rynkach oraz optymalizację portfela marek prywatnych. W efekcie, zarząd prognozuje porównywalne przychody w 2019 roku w odniesieniu do roku 2018, podano także.

"Sprzedaż produktów pod markami należącymi do grupy Global Cosmed w ocenie zarządu zanotuje kolejne wzrosty, zarówno lokalnie, jak i na rynkach międzynarodowych. Zarząd zakłada jednocyfrową poprawę sprzedaży w 2019 roku r/r. w Polsce oraz wysoką, dwucyfrową dynamikę sprzedaży zagranicą. Głównym czynnikiem rozwoju będzie marka bobini w Azji (Korea Południowa, Wietnam) oraz budowanie skali w regionie Afryki i Bliskiego Wschodu" - czytamy dalej.

Przychody marek prywatnych zanotują spadek w 2019 roku r/r z uwagi na zakończenie współpracy z jednym z klientów oraz dalszą optymalizację kontraktów pod kątem wolumenów oraz rentowności. Niemniej jednak, kluczowi klienci grupy zanotują poprawę sprzedaży w 2019 roku, dodano w informacji.

"Planowana poprawa marży EBITDA do 4,6% w 2019 roku z 3,4% w roku 2018, będzie wynikać z rozwoju własnych brandów oraz lepszej efektywności w obszarze produkcji i logistyki. Kontynuowane będą inwestycje w wydajne maszyny produkcyjne w kosmetykach i chemii gospodarczej, z uwzględnieniem automatyzacji oraz dalszej integracji pionowej. Wydłużenie szarż produkcyjnych oraz bardziej efektywne planowanie, powinny przełożyć się na wydajność i przyśpieszenie rotacji, co w efekcie spowoduje bardziej optymalne rozłożenie kosztów stałych" - wskazano również.

Prognoza uwzględnia wzrost kosztów energii elektrycznej oraz opakowań w łącznej kwocie około 3 mln zł, co jest następstwem skokowego wzrostu cen energii w Polsce. Prognoza nie uwzględnia przejęć i akwizycji, chociaż spółka systematycznie monitoruje ten rynek w kraju i zagranicą. Rozwój przez akwizycję jest elementem strategii rozwoju Global Cosmed i Zarząd nie wyklucza takich transakcji, podano także.

Oferta grupy kapitałowej Global Cosmed obejmuje produkty brandowe tworzone przez Global Cosmed Group SA oraz marki prywatne wyprodukowane na potrzeby klientów przez Global Cosmed. Spółka jest notowana na GPW od 2013 r.

(ISBnews)