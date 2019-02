Alior Bank wprowadził udogodnienia dla osób niewidomych w bankowości online



Warszawa, 12.02.2019 (ISBnews) - Alior Bank wdrożył nową odsłonę bankowości elektronicznej przeznaczoną dla osób niewidomych. System działa zarówno w kanale internetowym, jak i w aplikacjach mobilnych, jest także kompatybilny ze wszystkimi najpopularniejszymi syntezatorami mowy przeznaczonymi do obsługi urządzeń elektronicznych dla osób z niepełnosprawnością wzrokową, podał bank.

Wprowadzone do systemu bankowości elektronicznej ulepszenia pozwalają osobom niewidomym na kompleksową obsługę swoich rachunków i innych produktów posiadanych w Alior Banku.

"W dzisiejszych czasach dostęp do bankowości elektronicznej to wymóg każdego klienta. Mając na uwadze, że część społeczeństwa to osoby z niepełnosprawnością wzrokową, postanowiliśmy dostosować nasze usługi do ich potrzeb. Chcemy być bankiem dla każdego, dlatego regularnie wdrażamy kolejne ulepszenia. Ponadto, wprowadzając tego typu rozwiązania staramy się zachować jak najwyższy standard obsługi wszystkich klientów banku bez względu na ich stan zdrowia" - powiedział młodszy specjalista ds. bankowości elektronicznej w Alior Banku Jan Rudnicki, cytowany w komunikacie.

Bank podał, że z opinii środowisk osób niewidomych wynika, iż użytkownikom tym najwygodniej jest poruszać się w systemach komputerowych za pomocą klawiatury, używając klawiszy TAB, Enter, Space, Escape oraz strzałek.

"Bankowość internetowa Alior Banku dla osób z niepełnosprawnością wzrokową skonstruowana jest tak, aby obsługa z poziomu klawiatury nie sprawiała żadnych problemów. Warto podkreślić, że jeśli użytkownik popełni błąd, np. wpisując niepełny numer rachunku beneficjenta, wtedy przy podsumowaniu zlecenia zostanie on poinformowany, że konkretne pole zostało nieprawidłowo wypełnione" - czytamy także.

Wprowadzone ulepszenia są dostępne również w aplikacji mobilnej Alior Banku zarówno w systemie Android, jak i iOS. W tym wypadku, aplikacja łączy się z pre-instalowanym syntezatorem mowy (TalkBack dla Androida oraz VoiceOver dla iOS) bez potrzeby aktualizacji systemu.

Nowy system był już testowany przez osoby niewidome i spotkał się z ich sporym uznaniem. Udogodnienia zostały już wprowadzone we wszystkich kanałach bankowości elektronicznej i obecnie znajdują się w fazie testów. Uzyskane wyniki posłużą do dopracowania wszystkich szczegółów nowych systemów i zostaną wprowadzone do końca kwietnia br., podsumowano.

Alior Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Bank zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r. Aktywa razem banku wyniosły 71,37 mld zł na koniec III kw. 2018 r.

(ISBnews)