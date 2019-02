Źródło: PAP

Przewodnicząca niemieckiej CDU Annegret Kramp-Karrenbauer oświadczyła, że nie wyklucza zamknięcia granic, gdyby miało dojść do kryzysu migracyjnego, jak w 2015 roku - podała we wtorek agencja dpa. Do Niemiec trafiło wówczas około miliona migrantów.