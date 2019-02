Źródło: PAP

Wysłannicy lidera wenezuelskiej opozycji Juana Guaido zaapelowali we wtorek w Rzymie do rządu Włoch, by uznał go za tymczasowego prezydenta. Skrytykowali też stanowisko współrządzącego Ruchu Pięciu Gwiazd, który odmawia tego gestu.