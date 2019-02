Ponadto we wtorek wieczorem rozpoczęto przesłuchanie drugiej z trzech zatrzymanych wcześniej tego dnia przez CBA osób z byłego kierownictwa płockiego koncernu. Czynności prokuratorskie mają też trwać w środę.

Prokuratura Regionalna w Łodzi prowadzi śledztwo dotyczące przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu oraz przestępstw karno-skarbowych związanych z działalnością PKN Orlen SA.

B. prezes PKN Orlen Jacek K. był przesłuchiwany jako pierwszy z trzech zatrzymanych we wtorek osób. "Po ogłoszeniu zarzutów podejrzany skorzystał z przysługującego mu prawa i składał obszerne wyjaśnienia. Czynności zakończyły się pół godziny temu, teraz prokurator rozpoczął przesłuchania drugiej z zatrzymanych dziś osób" – powiedział prok. Bukowiecki.

Dodał, że prawdopodobnie w środę do prokuratury zostanie doprowadzony trzeci z podejrzewanych, jeśli zgodę wyrazi na to lekarz.

Bukowiecki zaznaczył, że o przebiegu czynności, szczegółach zarzutów i przedmiocie śledztwa poinformuje po zakończeniu czynności procesowych z zatrzymanymi. Wówczas zostaną też podjęte decyzje co do środków zapobiegawczych.

Wcześniej prokuratura informowała, że zarzuty związane będą z przestępstwem niegospodarności w wielkich rozmiarach.

Jacek K. - który był prezesem PKN Orlen od 2008 do 2015 r. - oraz b. dyrektorzy koncernu: Michał S. i Leszek K. zostali zatrzymani we wtorek rano przez agentów CBA. "Postępowanie zostało zainicjowane działaniami Centralnego Biura Antykorupcyjnego, w tym przeprowadzoną w okresie od 17 stycznia do 28 grudnia 2017 r. kontrolą procedur podejmowania i realizacji decyzji dotyczących rozporządzania mieniem, w zakresie umów na wybrane usługi zlecane przez Polski Koncern Naftowy Orlen SA" – podała prokuratura.