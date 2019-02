Grupa Orlen sprzedała rekordowe 1,45 mln ton asfaltów w 2018 roku



Warszawa, 13.02.2019 (ISBnews) - Grupa kapitałowa PKN Orlen osiągnęła w 2018 roku najwyższą w historii sprzedaż asfaltu, na poziomie 1,45 mln ton, co oznacza wzrost o 3% w porównaniu do rekordu z poprzedniego roku, podała spółka.

Udział w tym wyniku miał również eksport - w 2018 r. asfalty wyprodukowane w Grupie Orlen trafiły do 44 krajów świata, w tym tak egzotycznych, jak Mauritius czy Wyspy Samoa.

"PKN Orlen nieustannie umacnia się na rynkach globalnych, o czym świadczą m.in. doskonałe wyniki segmentu asfaltowego Grupy Orlen. Nasze produkty, w tym asfalty, ale też paliwa, paliwa lotnicze czy oleje trafiają już do ponad 90 krajów na sześciu kontynentach. Wykorzystujemy w pełni potencjał spółek z Grupy Orlen, a jednocześnie cały czas szukamy nowych synergii, które umożliwią ich dalszy dynamiczny rozwój" - powiedział prezes PKN Orlen Daniel Obajtek, cytowany w komunikacie.

"Przez cały rok nasza firma bardzo mocno pracowała na ten wynik, który potwierdza, że umiejętnie wykorzystaliśmy dobrą koniunkturę na rynku budownictwa drogowego. W nadchodzącym roku zamierzamy kontynuować politykę priorytetowego zaopatrzenia rynku krajowego, przy utrzymaniu aktywności na rynkach zagranicznych" - dodał prezes Orlen Asfalt Marek Pietrzak, również cytowany w komunikacie.

Sprzedaż eksportowa odbywa się bezpośrednio do odbiorców finalnych lub poprzez pośredników. Jak dotąd, najdalszym zadeklarowanym przez odbiorcę miejscem docelowym zastosowania asfaltu wyprodukowanego w Grupie Orlen są Wyspy Samoa, oddalone od Polski w linii prostej o ponad 15,5 tys. kilometrów. Na eksportowej mapie asfaltów z Grupy Orlen znajdują się także Mauritius czy wyspy archipelagu Małych Antyli na Morzu Karaibskim, takie jak Antigua i Barbuda, Aruba, Saint Kitts i Nevis oraz St. Vincent i Grenadyny, podkreślono w materiale.

W 2018 r. Grupa Orlen umocniła także pozycję na rynku europejskim, gdzie zdecydowanie dominował eksport na Ukrainę oraz do Czech. W minionym roku po raz pierwszy w historii asfalty trafiły do Słowenii. Innym ciekawym kierunkiem jest Chorwacja, choć w tym przypadku kraj ten pojawił się na mapie eksportowej już dwa lata temu, podano także.

Także na krajowym rynku Orlen Asfalt w 2018 r. zwiększył sprzedaż asfaltów o 3% r/r.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 109,7 mld zł w 2018 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)