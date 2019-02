Energa zakończyła modernizację elektrowni wodnej na Drawie w Borowie



Warszawa, 13.02.2019 (ISBnews) - Energa Wytwarzanie zakończyła modernizację elektrowni wodnej na rzece Drawa w Borowie (woj. zachodniopomorskie), realizowaną kosztem ok. 6 mln zł, podała Energa. Celem modernizacji było zwiększenie produkcji energii elektrycznej oraz usprawnienie eksploatacji. Dzięki temu w kolejnych latach zdecydowanie polepszy się wskaźnik dyspozycyjności działania obiektu. Modernizacja pozwoliła na zwiększenie produkcji z OZE, a tym samym podniesienie udziału mocy z odnawialnych źródeł w miksie wytwórczym grupy.

"Dzięki zastosowaniu nowego hydrozespołu o wyższej sprawności niż oryginalne, znacznie zwiększymy produkcję energii. Szacujemy możliwy wzrost o około 24% rocznie. Zrealizowana właśnie inwestycja jest również odpowiedzią na potrzebę polepszenia jakości powietrza, wskazywaną przez lokalną społeczność gminy Kalisz Pomorski"- powiedział wiceprezes Energa Wytwarzanie Adam Galanek, cytowany w komunikacie.

"Modernizacja hydroelektrowni Borowo jest kolejnym zakończonym z sukcesem projektem, mającym na celu zwiększenie wytwarzania energii z ekologicznych źródeł. Produkcja energii z OZE jest jednym z naszych priorytetów. W ramach optymalizowania produkcji przyjaznej środowisku oraz wdrażania innowacji na polskim rynku, w najbliższych miesiącach uruchomimy w Bystrej największy magazyn energii. Innym przykładem naszych proekologicznych działań jest pilotażowa wersja paneli fotowoltaicznych na wodzie. W najbliższym czasie planujemy również dalsze modernizacje szeregu obiektów hydrotechnicznych" - dodał prezes Piotr Meler.

Prace modernizacyjne rozpoczęły się w kwietniu 2018 r. i - zgodnie z harmonogramem - zakończyły w październiku. Pod koniec stycznia br. spółka Energa Wytwarzanie odebrała pozwolenie wodnoprawne, dzięki któremu elektrownia mogła zostać oddana do użytku, przypomniano.

Po oddaniu do eksploatacji, nowo zamontowana turbina przejmie średni roczny przepływ jako turbina wiodąca. Natomiast dotychczas eksploatowane hydrozespoły, będą trzymane w rezerwie wytwórczej na szczytowe przepływy.

Oprócz instalacji nowych urządzeń, dokonano również modernizacji już istniejących. Między innymi wymieniono rozdzielnię SN-15 kV i urządzenia sterująco-zabezpieczające pozostałych hydrozespołów. Dotychczasową transformatorową stację napowietrzną zlikwidowano, a nowe suche transformatory blokowe zainstalowano w budynku elektrowni, podano także.

Koszt modernizacji elektrowni w Borowie wyniósł ok. 6 mln zł. Inwestycję zrealizowano częściowo ze środków własnych linii biznesowej Wytwarzania (ok. 3,3 mln zł), a w pozostałej części z uzyskanego dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 ("Oś priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 2.10 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł") - ok. 2,7 mln zł. Generalnym wykonawcą modernizacji było gdańskie przedsiębiorstwo - Gajek Engineering.

Hydroelektrownia Borowo jest nie tylko zakładem produkcyjnym, lecz także interesującym obiektem architektoniczno-budowlanym. Została wybudowana w latach 1916-1918, w miejscu, gdzie wcześniej znajdował się tartak wodny. Z uwagi na unikatową architekturę, modernizację hydroelektrowni przeprowadzano z najwyższą starannością, przy zachowaniu wszystkich jej zabytkowych walorów. Jednocześnie jednak, pomimo zabytkowego charakteru budynku, elektrownia Borowo jest dziś nowoczesnym i w pełni ekologicznym obiektem produkcyjnym, wyposażonym w nową, wysokosprawną turbinę wodną Kaplana o mocy 0,75 MWe wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą. Moc zainstalowana przed modernizacją wynosiła ok. 0,9 MWe, obecnie zaś 1,661 MWe, podsumowano w materiale.

Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosi ok. 1,34 GW.

(ISBnews)