Echo Investment nadal widzi szanse na sprzedaż ok. 2 tys. mieszkań w 2020 r.



Warszawa, 14.02.2019 (ISBnews) - Echo Investment podtrzymuje swoją strategię sprzedażową mieszkań, zgodnie z którą w momencie zakończenia projektu ok. 20% lokali powinno znajdować się jeszcze w ofercie oraz nadal widzi szanse na sprzedaż rzędu 2 tys. lokali w 2020 r., wynika ze słów wiceprezesa ds. finansowych Macieja Drozda. Echo celuje też w sprzedaż 1,3-1,4 tys. mieszkań w 2019 r. wobec 1,3 tys. zapowiedzianych w listopadzie ub.r.

"Żeby utrzymać wysoki poziom marży, przystosowaliśmy strategię sprzedaży do aktualnych warunków rynkowych: wysokiego popytu, szybkiej wyprzedaży oferty oraz rosnących cen. Zgodnie z nowym podejściem, w momencie zakończenia projektu około 20% lokali powinno znajdować się jeszcze w ofercie. Nasze doświadczenie pokazuje, że marża na gotowych mieszkaniach jest wyższa, bo klienci mogą je zobaczyć wewnątrz przed transakcją i niemal natychmiast się wprowadzić. W 2018 roku sprzedaliśmy ok. 1 tys. mieszkań, natomiast cel sprzedaży w 2019 roku wynosi około 1,3-1,4 tys. mieszkań. Systematycznie uzupełniamy ofertę o nowe projekty mieszkaniowe. W tym roku wzrośnie ona o 2-3 tys. lokali, tak, żeby w 2020 roku sprzedaż weszła na poziom około 2 tys. lokali" - napisał Drozd podczas czatu inwestorskiego zorganizowanego przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych (SII).

Echo Investment sprzedało 986 mieszkań i przekazało klientom klucze do 950 w 2018 r.

Pod koniec listopada 2018 r. zarząd Echo podał, że spodziewa się sprzedaży 1 100 mieszkań w 2018 r. i 1 300 w 2019 r. oraz przekazania 1000 w 2018 r. i 1 200 w 2019 r. Względem zapowiedzi z września, oznaczało to zmniejszenie celu sprzedażowego na 2019 r. o 200 sztuk. Drozd wyjaśniał wtedy, że spółka "sprzedaje wolniej celowo", bo dzięki temu może sprzedawać drożej i dopasować się do otoczenia rynkowego.

We wrześniu ub.r. członek zarządu Waldemar Olbryk poinformował, że cel sprzedaży na poziomie 2 tys. mieszkań w 2020 r. jest ambitny, ale realny.

Echo Investment jest polskim deweloperem, który realizuje inwestycje w trzech sektorach rynku nieruchomości: mieszkaniowym, handlowym oraz biurowym. Od 1996 roku spółka notowana jest na GPW.

(ISBnews)