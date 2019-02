Zgodnie z informacją NBP, w konkursie nagradzani są autorzy i redakcje, które "w przystępny i zrozumiały sposób wyjaśniają skomplikowane zagadnienia ze świata gospodarki i przyczyniają się do podnoszenia poziomu wiedzy ekonomicznej Polaków". Laureaci to autorzy artykułów prasowych, publikacji internetowych oraz materiałów radiowych i telewizyjnych.

Kapituła doceniła Godusławskiego, który wcześniej był m.in. dziennikarzem PAP Biznes, za cykl artykułów poświęconych sprawie spółki GetBack. Dziennikarz, po odebraniu nagrody, wręczonej przez prezesa banku centralnego prof. Adama Glapińskiego powiedział, że ma nadzieję, iż swoimi tekstami przyczyni się także do tego, że w "temacie GetBacku sprawiedliwości stanie się zadość i te kilkanaście tysięcy osób, które zostały oszukane w bardzo perfidny sposób, odzyska przynajmniej część pieniędzy".

Dodał, że moment jest trudny - jeśli chodzi o niezależność banku centralnego, ale także dla niezależności mediów. "Mam nadzieję, że bank centralny będzie rozumiał niezależność medialną, tak jak media - mam nadzieję - rozumieją niezależność banku centralnego" - powiedział.

Kapituła przyznała także pięć wyróżnień.

Krzysztof Kolany z portalu „Bankier.pl” otrzymał je w kategorii „Polityka pieniężna i stabilność finansowa” za artykuł „Vollgeld. Czy Szwajcarzy zdecydują się na monetarną rewolucję”. W uzasadnieniu wskazano, że autor w przystępny i zrozumiały sposób objaśnił obecny porządek monetarny, omówił proces kreacji pieniądza oraz ideę pieniądza suwerennego. Przybliżył też czytelnikowi kierunki w myśleniu o polityce monetarnej.

Mateusz Madejski z portalu „Wirtualna Polska” otrzymał wyróżnienie w kategorii „Finanse osobiste i edukacja ekonomiczna”. Doceniono artykuł pt. „Przeżyła 91 lat ze 100 lat wolnej Polski. Tragiczna historia ze szczęśliwym zakończeniem”, w którym autor opisał gospodarczy rozwój państwa polskiego widzianego oczami pojedynczego obywatela, z jego emocjami i sentymentem, ukazał pracę jako jedną z nadrzędnych wartości w życiu człowieka, połączył ważne tematy ekonomiczne i społeczne. Ponadto uchwycił "piękno wspomnień bohaterki mimo przecież nie zawsze sprzyjającej historii".

W kategorii „Felieton lub analiza” wyróżniono Rafała Wosia z tygodnika „Polityka” (obecnie "Tygodnik Powszechny"), za "ciekawe i inne spojrzenie na ekonomię w artykule +Marzenia ściętej głowy+, w którym autor prezentuje i opisuje trzy możliwe scenariusze nowego spojrzenia na rolę i miejsce pieniądza w nowoczesnym świecie w kontekście poprawy jakości życia obywateli". Doceniono też "znakomity warsztat dziennikarski oraz ciekawe spostrzeżenia, także zawierające pytania o pozycję banków centralnych".

Nagrodę specjalną w tej kategorii wręczono Bartłomiejowi Orłowi ze „Świata Rolnika” – za artykuł pt. „Czy w polskim rolnictwie jest dziś miejsce na wolny rynek”. W uzasadnieniu zwrócono m.in. uwagę, że jest on wnikliwym spojrzeniem na możliwości oraz stan finansowania rolnictwa w Polsce. Wskazano na "ciekawą i dogłębną analizę przyszłych wyzwań stojących przed polskim rolnictwem ze szczególnym zwróceniem uwagi na zagrożone upadłością małe gospodarstwa rolne", a także na profesjonalizm w przygotowaniu materiału.

Arkady Saulski z Tygodnika „Sieci” otrzymał wyróżnienie w kategorii „Osiągnięcia ostatnich 100 lat polskiej gospodarki” za artykuł „Od Visa go Grota”, w którym autor "w interesujący sposób, a fragmentami niemal literacko-sensacyjny przedstawił historyczne oraz współczesne osiągnięcia polskiej myśli technicznej w zakresie konstrukcji broni". Wskazano na ciekawy dobór tematu oraz przygotowanie merytoryczne.

Prezes PAP, która była jednym z patronów medialnych konkursu, Wojciech Surmacz wręczając nagrodę Saulskiemu powiedział, że była to "szczególna kategoria".

"Mieliśmy szczególny rok 2018. Historia gospodarcza Polski i tylko osiem zgłoszeń (na w sumie 128 zgłoszonych prac - PAP). To świadczy o tym, że mamy jeszcze dużo do napisania na ten temat, bardzo trudny temat" - ocenił. Jego zdaniem te sto lat pokazuje, że wielcy bohaterowie polscy, także ci ekonomiczni, trafiali często na wiele lat w zapomnienie, a później wracali w glorii i chwale, ale - niestety - po śmierci. "To pokazuje, że sprawiedliwość istnieje na tym świecie i sprawiedliwości zawsze staje się zadość" - podkreślił Surmacz.

Nagrodę specjalną w tej kategorii otrzymała też Małgorzata Dygas z „Gazety Bankowej” – za artykuł „Ketchup po polsku” ukazujący wyjątkowy rozwój i codzienne funkcjonowanie rodzimego przedsiębiorstwa na przestrzeni ostatnich 100 lat polskiej gospodarki. Autorka przedstawiła w niebanalny sposób wyzwania jakie stoją przed przedsiębiorcami oraz połączyła je z ważnymi historycznymi wydarzeniami naszego kraju. Doceniono też "wyjątkowe przygotowanie merytoryczne oraz profesjonalizm".

W kategorii „Problematyka regionalna” nagrodę dostał Błażej Karczmarczyk z TVP3 Bydgoszcz. Jest autorem audycji telewizyjnej „Dziedziczenie biedy”, ukazującej ważne zagadnienie aktywizacji zawodowej osób narażonych na zjawisko tzw. dziedziczenia biedy, powielania pokoleniowych postaw bierności wobec wyzwań rynku.

Autor: Marcin Musiał

