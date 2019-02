4fun Media nabyła w ramach skupu 17 165 akcji własnych, czyli 0,4% kapitału



Warszawa, 18.02.2019 (ISBnews) - 4fun Media nabyła na podstawie upoważnienia do nabywania akcji własnych 1 529 sztuk akcji spółki po średniej cenie nabycia 11,62 zł, co nastąpiło na sesjach giełdowych w dniach 11,12,13,14 i 15 lutego 2019 r., podała spółka. Łącznie w ramach prowadzonego programu skupu akcji własnych, rozpoczętego 5 października 2018 r., spółka nabyła łącznie 17 165 sztuk akcji własnych, stanowiących 0,4% kapitału zakładowego spółki i dających 0,4% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.

"Zgodnie z uchwałą nr 16 z dnia 5 czerwca 2018 roku zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy, akcje własne spółki mogą być nabywane w maksymalnej liczbie nie większej niż 60 000 sztuk co stanowi 1,46% kapitału zakładowego spółki. Cena za jedną akcję własną może wynosić nie mniej niż 10 zł i nie więcej niż 23 zł, przy czym maksymalna wartość środków pieniężnych przeznaczona na ten cel może wynieść nie więcej niż 1 380 000 zł" - przypomniano w komunikacie.

Spółka posiada ponadto 49 423 akcji własnych nabytych we wcześniejszym Programie Skupu Akcji Własnych na podstawie uchwały z dnia 29 września 2011 r., podano także.

Grupa 4Fun Media S.A. jest firmą działającą na rynku telewizyjnym i mediów cyfrowych ze szczególnym uwzględnieniem rynku telewizji tematycznych. 4Fun Media S.A. jest interaktywną platformą telewizyjną, dystrybuującą treści wideo poprzez telewizję, telefonię komórkową, platformy IPTV, internet oraz autorskie rozwiązania typu second screen (aplikacja 4Fun App). Do grupy kapitałowej 4fun Media S.A. należą tematyczne kanały telewizyjne 4Fun.tv, 4Fun Dance oraz Gold Hits, spółka Program - dystrybutor tematycznych programów telewizyjnych i treści multimedialnych w różnych formatach, pierwsza hybrydowa agencja reklamowa w Polsce - Bridge 2 Fun Sp. z o.o. oraz największa sieć Digital Signage w Polsce - Screen Network Sp. z o.o.

(ISBnews)