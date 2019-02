Związkowcy w PKN Orlen liczą na dodatkową nagrodę w 2019 roku



Warszawa, 18.02.2019 (ISBnews) - Oprócz dwóch tradycyjnych nagród jednorazowych na Wielkanoc i Boże Narodzenie, w 2019 roku strona społeczna PKN Orlen liczy na dodatkową nagrodę z okazji 20-lecia istnienia spółki, wynika z informacji ISBnews.

Na wtorek 19 lutego br. zaplanowane zostało spotkanie strony związkowej PKN Orlen z pracodawcą na temat dokończenia negocjacji płacowych na 2019 rok. Do ustalenia pozostała właśnie wysokość nagród jednorazowych dla pracowników.

Pierwsza część negocjacji, dotycząca tzw. obligatoryjnych podwyżek wynagrodzeń, po raz pierwszy w historii płockiego koncernu zakończyła się jeszcze w grudniu 2018 roku. Osiągnięte wówczas porozumienie przewiduje 250 zł brutto podwyżki dla pracowników zatrudnionych w niższych kategoriach zaszeregowania (od I do VI) oraz jednorazowe rekompensaty w wysokości 2100 zł dla pracowników zatrudnionych w kategoriach VII-VIII. Z podwyżek wyłączone zostały dwie najwyższe kategorie, czyli wyższa kadra zarządzająca spółki.

"Spodziewamy się nagród jednorazowych w wysokości porównywalnej do ubiegłorocznych, kiedy wyniosły one dwa razy po 1750 zł dla każdego pracownika. Mamy jednak nadzieję, że uda się też wynegocjować dodatkową nagrodę jednorazową z okazji 20-lecia powstania spółki" - powiedział w rozmowie z ISBnews przewodniczący "Solidarności" w grupie kapitałowej PKN Orlen Henryk Kleczkowski.

Według niego, kwota tej dodatkowej nagrody mogłaby być nawet wyższa od nagród świątecznych. "Wydaje mi się, że mogłaby ona zostać uzależniona od stażu pracy w firmie" - wskazał Kleczkowski.

Strona związkowa Orlenu liczy na to, że negocjacje uda się sfinalizować porozumieniem już na najbliższym spotkaniu, a więc przed terminem, który obowiązujący w PKN Orlen Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy (ZUZP) określa na koniec lutego.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 109,7 mld zł w 2018 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

Piotr Apanowicz

(ISBnews)