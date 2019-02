Marvipol sprzedaje spółkę PDC IC72 realizującą magazyn w okolicy Krakowa



Warszawa, 19.02.2019 (ISBnews) - Marvipol Logistics, spółka zależna Marvipol Development oraz PG Dutch Holding, tj. podmioty będące wspólnikami w spółce PDC Industrial Center 72, realizującej projekt magazynowy w okolicy Krakowa, zawarły z Aberdeen Standard European Logistics Income przedwstępną umowę sprzedaży udziałów, podał Marvipol.

"Przedmiotem umowy jest sprzedaż wszystkich udziałów w spółce PDC Industrial Center 72, w tym 68 udziałów stanowiących 68% kapitału zakładowego spółki należących do Marvipol Logistics oraz 32 udziałów stanowiących 32% kapitału zakładowego należących do PG Dutch Holding" - czytamy w komunikacie.

Wstępna cena sprzedaży udziałów posiadanych przez Marvipol Logistics wynosi ok. 2,5 mln euro, co stanowi równowartość ok. 10,82 mln zł (wg kursu z dnia zawarcia umowy) i została ustalona w oparciu o wycenę aktywów projektu pomniejszych o zobowiązania na dzień 31 grudnia 2018 roku, podano także.

Jednocześnie poinformowano, że wskazana cena zostanie uaktualniona na dzień sprzedaży udziałów w oparciu o wycenę aktywów projektu pomniejszych o zobowiązania na dzień sprzedaży udziałów i może w związku z tym ulec znaczącej zmianie. Powyższa cena stanowi kwotę szacowanego wyniku z tytułu zaangażowania grupy kapitałowej Marvipol w realizację projektu. Kwota ta, powiększona o przychody finansowe, po dokonaniu niezbędnych korekt oraz po uwzględnieniu wcześniej rozpoznanego wyniku do dnia 30 września 2018 roku w kwocie 4,5 mln zł, zostanie ujawniona w skonsolidowanym wyniku finansowym spółki w okresie, w którym nastąpi finalizacja transakcji.

Termin zawarcia umowy przenoszącej własność udziałów został wyznaczony najpóźniej na dzień 31 lipca 2019 roku. Zawarcie umowy przyrzeczonej poprzedzone będzie koniecznością wystąpienia szeregu okoliczności oraz zdarzeń o charakterze formalnym oraz prawnym, wynika z komunikatu.

Umowa zawiera postanowienia dotyczące kar umownych w wysokości 200 tys. euro, płatnych zarówno przez zbywców, jak i nabywców, w przypadku nie zawarcia w wyznaczonym terminie umowy przyrzeczonej.

Marvipol Development jest jednym z wiodących polskich deweloperów. Spółka prowadzi działalność - za pośrednictwem spółek celowych - w dwóch podstawowych segmentach: mieszkaniowym, w ramach którego realizuje projekty budownictwa wielorodzinnego oraz magazynowym, inwestując w budowę i komercjalizację, a następnie sprzedając skomercjalizowane projekty. Spółka - w następstwie podziału Marvipol S.A. - z dniem 1 grudnia 2017 r. przejęła działalność deweloperską prowadzoną przez Marvipol S.A. od 1996 r.

