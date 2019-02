Przychody QuarticOn wzrosły o 32% w 2018, spółka zwiększa sprzedaż poza Polską



Warszawa, 19.02.2019 (ISBnews) - QuarticOn zanotował 4,6 mln zł przychodów ze sprzedaży w 2018 r., w tym 1,3 mln zł w samym IV kw. minionego roku, podała spółka. Przychód roczny tym samym jest o 32% wyższy niż rok wcześniej.

"Jesteśmy liderem w Europie Środkowej, naszych rozwiązań używają setki firm sprzedających w internecie. Średni wzrost sprzedaży wspartej silnikami rekomendacji QuarticOn, np. w takich e-sklepach, jak LeroyMerlin, Britishcornershop, Black Red White i Euronics to aż 12%" - podkreślił prezes Paweł Wyborski, cytowany w komunikacie.

W ostatnich miesiącach udział sprzedaży zagranicznej wynosi blisko 30%. W 2017 r. było to niespełna 19%. Warszawska spółka już jest dominującym dostawcą rozwiązań do personalizacji i rekomendacji w Czechach, na Słowacji (oba te rynki pod koniec ub. r. stanowiły 18% udziału w ogólnych przychodach spółki) oraz w krajach bałtyckich. W ubiegłym roku QuarticOn otworzył kolejne biuro za granicą - w Wielkiej Brytanii, podano również.

"Rynek europejski jest jednym z najlepszych rynków handlu internetowego na świecie, wg Ecommerce Foundation, w rozwiniętych krajach Starego Kontynentu w najbliższych latach będzie on rósł w tempie od 10 do 15% rocznie, a w krajach rozwijających się nawet o ponad 15%" - dodał Wyborski.

Spółka zdobyła 20 nowych klientów pod koniec 2018 r. W tym czasie uruchomiła nową usługę w postaci audytów stron internetowych, która spotkała się z dużym zainteresowaniem w segmencie mniejszych klientów (wdrożenie zaleceń zmian na stronie internetowej umożliwia optymalizację tego kanału i w efekcie wyższą sprzedaż), wskazano.

"Bardzo intensywnie inwestujemy w rozwój. Chcemy wyjść naprzeciw potrzebom mniejszych sklepów, dlatego pracujemy nad rozwiązaniem w modelu SaaS i nowymi produktami. W ten sposób będziemy mogli wypracować kolejne rekordowe przychody i zbudować trwały, wysoce rentowny model biznesowy" - podsumował prezes.

QuarticOn jest notowaną na NewConnect firmą technologiczną, twórcą opartych na sztucznej inteligencji systemów wsparcia i personalizacji procesów sprzedaży oraz marketingu internetowego. Systemy te wykorzystywane są przez firmy e-commerce, serwisy e- mail marketingu oraz VOD, a także korporacje rozwijające omnichannel. Firma jest liderem w Europie Środkowej.

(ISBnews)