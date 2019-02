OT Logistics

Akcjonariusze OT Logistics zdecydowali o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki w drodze emisji do 2,3 mln akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,24 zł każda, bez prawa poboru, wynika z podjętych dziś uchwał. "Podwyższa się kapitał zakładowy spółki o kwotę nie niższą niż 60 000,0 zł oraz nie wyższą niż 552 000,0 zł poprzez emisję nie mniej niż 250 000 oraz nie więcej niż 2 300 000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,24 zł każda. Emisja akcji serii E nastąpi w formie subskrypcji prywatnej (...), skierowanej wyłącznie do wybranych inwestorów w liczbie nie większej niż 149" - czytamy w podjętych uchwałach. Jak określono, ustalona cena emisyjna akcji serii E nie może być niższa niż 10 zł.

Bioton

Marek Dziki złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka zarządu Biotonu ze skutkiem natychmiastowym. Powodem rezygnacji są przyczyny osobiste, podała spółka. "Rada nadzorcza oraz zarząd spółki składają panu Markowi Dziki podziękowania za jego zaangażowanie w rozwój spółki" - czytamy w komunikacie.

Trakcja PRKiI odnotowała 74 999 tys. zł straty netto oraz -84 976 tys. zł EBITDA przy 1 004 296 tys. zł mln zł przychodów w 2018 r., podała spółka, prezentując wstępne szacunki wyników. Wyniki te wskazują na ryzyko niespełnienia wskaźników finansowych dla kredytów zaciągniętych w pięciu bankach, podała też spółka. >>>>

Portfel zamówień Trakcji PRKiI wzrósł o ok. 45% r/r i wyniósł ok. 2,2 mld zł netto na dzień 31 grudnia 2018 r., podała spółka. >>>>

Trakcja PRKil rozpoczęła działania zmierzające do refinansowania istniejącego zadłużenia bankowego oraz dokapitalizowania spółki poprzez emisję nowych akcji, podała spółka. >>>>

Fundusz inwestycyjny należący do Kernel Holding nabył 100% udziałów w Rail Transit Kargo Ukraine LLC o wartości 64 mln USD, podał Kernel Holding. Po korekcie o kapitał obrotowy i zadłużenie netto, spółka zapłaciła 49 mln USD w gotówce po zakończeniu realizacji, natomiast pozostała kwota zostanie przekazana po spełnieniu określonych warunków. >>>>

Esotiq & Henderson miało ok. 13 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży w styczniu, co oznacza wzrost o ok. 23% r/r, podała spółka, prezentując wstępne dane. >>>>

Marvipol Logistics, spółka zależna Marvipol Development oraz PG Dutch Holding, tj. podmioty będące wspólnikami w spółce PDC Industrial Center 72, realizującej projekt magazynowy w okolicy Krakowa, zawarły z Aberdeen Standard European Logistics Income przedwstępną umowę sprzedaży udziałów, podał Marvipol. >>>>

HH Technology wniósł do Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu zażalenie na postanowienie Sądu Okręgowego we Wrocławiu z 28 stycznia 2019 r., oddalające wnioski o zabezpieczenie roszczenia o zaniechanie naruszenia patentu nr 210255 „Sposób wytwarzania alkoksylantów i urządzeń do realizacji tego sposobu", złożone przeciwko PCC Rokita oraz PCC Exol, podały spółki w osobnych komunikatach. >>>>

Spółka Orlen Aviation z grupy kapitałowej Orlen ogłosiła postępowanie zakupowe na wybór wykonawcy rozbudowy składu paliw lotniczych spółki na lotnisku Katowice-Pyrzowice. Chodzi o cztery zbiorniki po 100 m3 każdy, wynika z treści postępowania. Oferty można składać do 28 lutego br., a termin realizacji prac to 30 sierpnia 2019 roku. >>>>

MLP Group planuje nowego parku logistycznego w podlubelskim Świdniku, podała spółka. W ramach projektu przygotowywana jest budowa trzech obiektów o łącznej powierzchni około 51,5 tys. m2. Park logistyczny powstanie na działce o powierzchni o 10,5 hektara. >>>>

ML System podpisał z firmą Skawald umowę o wartości 10,2 mln zł na generalne wykonawstwo nowej hali, podała spółka. Jej budowa jest częścią realizacji projektu Quantum Glass, na który spółka pozyskała kapitał podczas ubiegłorocznego IPO. >>>>

Braster podpisał umowę z firmą Boston Ivy Healthcare Solutions, dotyczącą dystrybucji i sprzedaży urządzenia medycznego "Braster Pro" wraz z pakietami badań na rynku indyjskim, podałą spółka. Do 2021 r. na rynek indyjski ma trafić łącznie 7,5 tysiąca urządzeń. >>>>

QuarticOn zanotował 4,6 mln zł przychodów ze sprzedaży w 2018 r., w tym 1,3 mln zł w samym IV kw. minionego roku, podała spółka. Przychód roczny tym samym jest o 32% wyższy niż rok wcześniej. >>>>

Były prezes i członkowie zarządu PKP Cargo zostali we wtorek zatrzymani na polecenie lubelskiej prokuratury regionalnej - przekazała PAP rzeczniczka Prokuratury Krajowej prok. Ewa Bialik. Dodała, że zatrzymani mają usłyszeć zarzuty niegospodarności, wskutek której spółka poniosła straty niemal 250 mln zł. >>>>

Tauron Polska Energia

Tauron Ekoenergia - spółka zależna Taurona Polskiej Energii - dostosuje Elektrownię Wodną Lubachów do pracy w układzie wirtualnej elektrowni, podała spółka. Zakończenie prac modernizacyjnych planowane jest na maj 2019 r. >>>>

PGNiG

Wyższa skuteczność nowych odwiertów, inwestycje w produkcję oraz wzrost wydobycia ze złóż już eksploatowanych powstrzymały trend spadkowy wydobycia gazu w Polsce - wynika z danych PGNiG. >>>>