PGE Energia Ciepła w Lublinie wyremontowała blok gazowo-parowy



Warszawa, 20.02.2019 (ISBnews) - Elektrociepłownia PGE Energia Ciepła w Lublinie Wrotków, należąca do grupy kapitałowej Polskiej Grupy Energetycznej (PGE), przeprowadziła kompleksowy remont bloku gazowo-parowego, podała spółka. Jego kluczowym celem była modernizacja turbiny gazowej. Inwestycja ta wpisuje się w realizowany przez PGE program poprawy efektywności energetycznej, który ma na celu m.in. poprawę jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji dwutlenku węgla o ponad 10 tysięcy ton w każdym roku.

Jedną z głównych prac modernizacyjnych bloku było zastosowanie nowych podzespołów turbiny w celu poprawienia jej sprawności (tzw. łopatki projektowane w technologii 3D). Pozwoli to na zmniejszenie ilości zużywanego przez elektrociepłownię gazu ziemnego do produkcji energii elektrycznej i ciepła na potrzeby mieszkańców Lublina o ponad 5 milionów m3. Dla porównania jest to ilość gazu wystarczająca do zaspokojenia rocznych potrzeb około 2 500 domów jednorodzinnych, podano.

"Elektrociepłownia w Lublinie Wrotków zaspokaja ponad połowę potrzeb grzewczych miasta. Co więcej, jest ona także gwarantem bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej dla Lublina, gdyż jej moc elektryczna w pełni pokrywa maksymalne zapotrzebowanie całego miasta. Dlatego też PGE Energia Ciepła stale podnosi stan techniczny swoich aktywów wytwórczych" - powiedział dyrektor Elektrociepłowni PGE Energia Ciepła w Lublinie Wrotków Paweł Okapa, cytowany w komunikacie.

Po przeprowadzonej modernizacji bloku gazowo-parowego elektrociepłownia w Lublinie Wrotków planuje kolejne inwestycje prośrodowiskowe. Jedną z nich jest zastąpienie szczytowych kotłów wodnych opalanych węglem kotłami opalanymi ekologicznym gazem ziemnym. Planowana inwestycja, podobnie jak przeprowadzona modernizacja bloku gazowo-parowego, znacząco wpłynie na poprawę jakości powietrza w mieście, wskazano również.

"W Elektrociepłowni w Lublinie Wrotków ciepło produkowane jest w wysokosprawnej kogeneracji, tj. w procesie technologicznym, w którym jednocześnie wytwarzane jest ciepło i energia elektryczna. Jest to efektywny i bezpieczny sposób ogrzewania, który pozwala ograniczyć niską emisję, jedną z głównych przyczyn smogu. Dodatkowo wytwarzanie energii i ciepła w oparciu o gaz ziemny nie generuje emisji dwutlenku siarki i pyłu ani ubocznych produktów spalania (popiół i żużel)" - podsumowano.

Grupa kapitałowa PGE jest liderem sektora z ok. 40-proc. udziałem w rynku wytwarzania konwencjonalnego, 30-proc. w sprzedaży dla klientów końcowych (5,2 mln odbiorców indywidualnych i biznesowych) oraz ok. 12-proc. w OZE. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)