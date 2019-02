Immobile złożył do UOKiK wniosek ws. przejęcia kontroli nad Atrem



Warszawa, 20.02.2019 (ISBnews) - Grupa Kapitałowa Immobile złożył do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek ws. przejęcia kontroli nad Atrem z siedzibą w Złotnikach , podał Urząd.

Wniosek wpłynął 18 lutego br, sprawa jest w toku.

"Przejęcie kontroli ma nastąpić na podstawie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Atrem zgodnie z art. 73 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej. W efekcie nastąpi nabycie przez GKI S.A. akcji Atrem dopuszczonych do publicznego obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Przejmującym kontrolę nad Atrem będzie jedynie GKI S.A." - czytamy w komunikacie.

GKI jest spółką holdingową stojącą na czele grupy kapitałowej działającej przede wszystkim w branży elektromaszynowej, hotelarstwie, budownictwie, handlu i zarządzaniu nieruchomościami. Przedmiot faktycznie wykonywanej działalności GKI S.A. obejmuje usługi holdingowe, najem aktywów oraz sprzedaż majątku własnego.

Atrem działa w branży inżynieryjnej i wykonuje prace związane z automatyką przemysłową, elektroenergetyką oraz budową systemów lotniskowych i logistycznych. Grupa realizuje zlecenia zarówno jako generalny wykonawca inwestycji, jak również podwykonawca największych grup budowlanych w Polsce, podano także.

(ISBnews)