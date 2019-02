Jak potwierdziło w czwartek źródło w rządzie premiera Hiszpanii Pedro Sancheza, porozumienie z Marokiem przewiduje, że okręty hiszpańskiego ratownictwa morskiego będą mogły dostarczać wyłowionych na Morzu Śródziemnym migrantów bezpośrednio do portów tego północnoafrykańskiego kraju.

Dotychczas wyławiani na morzu nielegalni migranci dostarczani byli przez okręty wysyłane przez Madryt do najbliższego portu morskiego w Hiszpanii.

Zgodnie z porozumieniem władze w Rabacie mają też w najbliższych miesiącach usprawnić patrolowanie wybrzeża marokańskiego, z którego odpływa większość łodzi z nielegalnymi migrantami udającymi się do Hiszpanii.

W środę prawicowa partia Vox zaapelowała do kierownictwa hiszpańskiego ratownictwa morskiego o ograniczenie patrolowania Morza Śródziemnego w celu poszukiwania migrantów. Władze Vox twierdzą, że praktyki tego typu zachęcają kolejnych Afrykańczyków do nielegalnej próby dotarcia wodą do Hiszpanii i są korzystne dla grup przestępczych przemycających ludzi do Europy.

W styczniu hiszpańskie media ujawniły, że rząd Sancheza zamierza ograniczyć o połowę liczbę przyjmowanych nielegalnych migrantów z Afryki. Miałoby temu służyć m.in. zredukowanie w 2019 r. patroli jednostek hiszpańskiego ratownictwa morskiego na Morzu Śródziemnym. Tylko w 2017 r. wyłowiły one 23 tys. zmierzających do Hiszpanii migrantów, wśród których najliczniejsi byli obywatele Maroka.

Z danych MSW Hiszpanii wynika, że między 1 a 15 stycznia 2019 r. do tego kraju przybyło drogą morską 2845 nielegalnych migrantów, czyli o cztery razy więcej niż w analogicznym okresie w roku poprzednim. W całym 2018 r. dotarła ich tam rekordowa liczba 64,3 tys., z czego 57,5 tys. przez Morze Śródziemne.

Hiszpańskie władze zwracały się kilkakrotnie do Brukseli o przywrócenie zasady obowiązkowego rozdziału nielegalnych migrantów między członków UE, a także o regularne, coroczne wypłaty pieniędzy dla Maroka na usprawnienie kontroli jego granic.

W 2018 r. Komisja Europejska zatwierdziła, głównie dzięki naciskom Madrytu, kwotę 140 mln euro na pomoc dla Maroka, w szczególności na uszczelnienie granic tego kraju. Z 30 mln euro, jakie dotarły już do Rabatu, władze marokańskie skierowały część środków na montaż drutu kolczastego na szczycie ogrodzeń granicznych wokół hiszpańskich enklaw w Afryce Północnej: Ceuty i Melilli.

