Dworczyk podkreślił w radiu ZET, że pieniądze z OFE "trafią do Polaków".

"Dzielą nas godziny od tego, kiedy Polacy poznają propozycję, którą przedstawi rząd w sprawie OFE i będzie to zrealizowanie naszej obietnicy, czyli przekazanie tych środków Polakom na indywidualne konta emerytalne" - powiedział szef kancelarii premiera.

Pytany, czy 100 proc. środków z OFE trafi na indywidualne konta emerytalne Dworczyk odpowiedział, że projekt w tej sprawie będzie prezentował premier. "Nie chcę wchodzić w kompetencje kolegów i koleżanek z rządu. Dzisiaj wraca premier z Brukseli, dzisiaj też będziemy omawiać szczegóły dotyczące okrągłego stołu z nauczycielami i w ciągu najbliższych godzin również poznamy projekt rządu związany z OFE" - zapowiedział szef KPRM.

Ministerstwo Finansów poinformowało PAP na początku kwietnia, że pracuje obecnie nad przygotowaniem aktów wykonawczych do Pracowniczych Planów Kapitałowych i wdrożeniem systemu, po zakończeniu tych prac, będą podjęte decyzje co do zmian w zakresie Otwartych Funduszy Emerytalnych.

Również na początku kwietnia "Super Express" napisał, że wszystkie pieniądze zgromadzone w Otwartych Funduszach Emerytalnych zostaną przelane na prywatne, indywidualne konta emerytalne. Z informacji gazety wynika, że decyzja zapadnie już w kwietniu, a pieniądze – średnio ponad 10 tys. zł na osobę – mogłyby się znaleźć na kontach jeszcze w tym roku.

W wywiadzie dla "Rzeczpospolitej" premier Mateusz Morawiecki informował, że rząd pracuje nad koncepcją reformy OFE, którą chce przedstawić w najbliższych miesiącach.

W rozmowie z "Rz" premier podtrzymał jednak wcześniejsze założenia, że 25 proc. aktywów OFE, w tym aktywa ulokowane w zagranicznych akcjach i obligacjach, trafiłoby do Funduszu Rezerwy Demograficznej, a pozostałe 75 proc. – na specjalne, prywatne konta emerytalne obywateli. (PAP)

autor: Mateusz Roszak