Minister zapowiedziała też, że dochody podatkowe w 2019 r. mogą być wyższe o ok. 9 mld zł.

Czerwińska poinformowała, że w aktualizowanej przez rząd Aktualizacji Programu Konwergencji podwyższona została prognoza PKB na 2019 r. z 3,8 proc. do 4 proc.

Czerwińska: Zmiany w systemie podatkowym w ciągu dwóch tygodni do konsultacji

Projekt zmniejszenia PIT do 17 proc., redukcja klina podatkowego i zerowy PIT dla pracowników poniżej 26. roku życia - najpóźniej w ciągu dwóch tygodni trafią do konsultacji zewnętrznych - poinformowała w poniedziałek dziennikarzy minister finansów Teresa Czerwińska.

"W zasadzie jesteśmy już gotowi z legislacją. (...) Projekt jest gotowy do wypuszczenia do konsultacji zewnętrznych. Myślę, że nastąpi to w ciągu najpóźniej dwóch tygodni" - powiedziała Czerwińska.

"Chcielibyśmy, aby w jednej regulacji, w jednej nowelizacji zawrzeć wszystkie trzy elementy, czyli ulga +zero dla podatnika do 26. roku życia+, wyższe koszty uzyskania przychodu i redukcja stawki PIT z 18 proc. do 17 proc." - dodała.

