Ipsos: Wskaźnik Optymizmu Konsumentów WOK spadł do 105,31 pkt w kwietniu



Warszawa, 15.04.2019 (ISBnews) - Wskaźnik Optymizmu Konsumentów (WOK) spadł o 2,49 pkt do 105,31 pkt w kwietniu 2019 r., podał Instytut Badawczy Ipsos. Wskaźnik skłonność do zakupów spadł o 1,22 pkt i wyniósł 108,41 pkt.

"Strajk nauczycieli i niepewność, co do jego skutków i terminu zakończenia wpłynęły negatywnie na wskaźnik optymizmu konsumentów i wskaźnik oczekiwań. Ten ostatni obniżył się o około 7 pkt. Wskaźnik klimatu gospodarczego obniżył się o ok. 4 pkt. Zapewne na niezbyt wysoki spadek wskaźnika optymizmu konsumentów wpływ łagodzący miało ogłoszenie przez środowiska rządzące Polską nowych propozycji korzystnych socjalnie i podatkowo - zwłaszcza dla młodych ludzi, rozpoczynających aktywność zawodową oraz tzw. trzynastka dla emerytów" - czytamy w komunikacie.

Wskaźnik klimatu gospodarczego spadł o 4,39 pkt i wyniósł 100,66 pkt.

Wskaźnik bieżący spadł o 2,09 pkt i wyniósł 102,5 pkt.

Wskaźnik oczekiwań spadł o 6,96 pkt i wyniósł 103,49 pkt.

Wskaźnik Optymizmu Konsumentów Ipsos może przybierać wartości z przedziału od 0 do 200 punktów. Ostatni pomiar oparty jest na wynikach badania przeprowadzonego między 4-9 kwietnia 2019 roku na reprezentatywnej losowo-kwotowej próbie 1000 Polaków, którzy ukończyli 15 lat.

