Inpro wprowadziło do sprzedaży 93 lokale w ramach III etapu osiedla Debiut



Warszawa, 15.04.2019 (ISBnews) - Inpro wprowadziło kolejny, III etap inwestycji Debiut do sprzedaży. W ramach trzeciej i zarazem ostatniej fazy budowy w Pruszczu Gdańskim powstaną dwa budynki 4-kondygnacyjne, w których w sumie znajdą się 93 mieszkania. Termin realizacji inwestycji to październik 2020 roku, podała spółka.

"W ramach III etapu inwestycji powstaną 93 mieszkania o powierzchni od 28 m2 do 105 m2 Wszystkie lokale na osiedlu Debiut zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić przyszłym mieszkańcom jak największy dostęp do światła dziennego. Do każdego mieszkania na piętrze przynależeć będą duże i słoneczne balkony lub loggie. Z kolei właściciele lokali na parterze będą mogli cieszyć się dużymi, zielonymi ogródkami. W podziemiach budynków powstanie hala garażowa, w której znajdzie się 88 miejsc postojowych, w tym 2 miejsca dla niepełnosprawnych. W budynkach powstaną rowerownie i komórki lokatorskie" - czytamy w komunikacie.

Spośród pierwszych dwóch etapów osiedla Debiut nabywców znalazło 85% mieszkań, w ofercie pozostało 29 lokali, podano także.

Planowany termin zakończenia budowy III (finalnego) etapu inwestycji to październik 2020 roku. Ceny brutto mieszkań zaczynają się od 5 724 zł/m2.

Firma Inpro działa na rynku trójmiejskim. Jest notowana na GPW od 2011 r. W 2018 r. Inpro sprzedało 801 lokali.

(ISBnews)