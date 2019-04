Jak podkreśliła na poniedziałkowej konferencji szefowa ZUS, "ponad 80 proc. dochodów na starość pochodzi z publicznego systemu emerytalnego. Biorąc pod uwagę względy demograficzne, że będzie ubywało osób aktywnie ekonomicznych, trzeba szukać rozwiązań, aby emerytura w przyszłości pochodziła z innych źródeł, zarządzanych także przez inne instytucje".

Dodała, że z badań wynika, że publiczne systemy, mają zaciągnięte zobowiązanie na kilkadziesiąt lat. I na pewno, nadal państwo będzie głównym organizatorem systemów emerytalnych odpowiadających za ich utrzymanie i rozwój.

Uścińska przypomniała, "że od 1999 roku ZUS przekazał do Otwartych Funduszy Emerytalnych (OFE) łącznie prawie 219,1 mld zł; natomiast od 2014 r., kiedy ZUS otrzymuje środki od OFE, jest to kwota 27,8 mld zł" - dodała.

Zaznaczyła, że "zmiana, która się dokonała w ostatnich latach wpłynęła na utratę atrakcyjności OFE". (...) "Ważny jest też wymiar partycypacji środków z OFE w wysokości świadczeń emerytalnych, które są już wypłacane" - powiedziała. "W 2016 roku było to 52,8 emerytur, w których mamy już środki z OFE i subkonta, przeciętna wypłata wynosiła 173 zł. Rok później mamy 105 tysięcy takich świadczeń, przeciętna wypłata to 196,4 zł, za ubiegły rok 240 tysięcy - 198 zł pochodzi z OFE i subkonta" - podała.

Uścińska zaznaczyła, że "ZUS odpowiada za zarządzanie funduszem ubezpieczeń społecznych (FUS,) w tym funduszem emerytalnym i z tego funduszu wypłaciliśmy ok. 5 mln 700 świadczeń emerytalnych, a więc w tej liczbie za ub. rok, mamy ok. 240 tys. tych, którzy także pobierają cześć emerytury z OFE".

Podkreśliła, że "mamy do czynienia z tym, że de facto państwo odpowiada za system emerytalny. Nie tylko za jego ramy organizacyjne i prawne, ale także finansowe". Dodała, że "patrząc na liczbę zaciągniętych zobowiązań przez państwo od stycznia 1999 r. mamy zarejestrowanych 22,5 mln kont ubezpieczonych i tam, także zaciągnięte zobowiązania na prawie 2,5 bln zł." "Jeżeli do tego dodamy środki zewidencjonowane na subkontach, to dochodzi nam prawie 400 mld zł, z liczby prawie 14 kont. To oznacza, że państwo ma zaciągnięte zobowiązania na prawie 3 biliony złotych" - powiedziała szefowa ZUS.

