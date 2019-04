Alchemia miała 40,14 mln zł zysku netto, 63,94 mln zł zysku EBIT w 2018 r.



Warszawa, 15.04.2019 (ISBnews) - Alchemia odnotowała 536,51 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 7,42 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 63,94 mln zł wobec 14,29 mln zł zysku rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 131,77 mln zł w 2018 r. wobec 957,59 mln zł rok wcześniej.

"Grupa wypracowała 40,1 mln zysku netto przy EBIDTA w wysokości 98,8 mln zł. Przychody grupy w porównaniu z poprzednim rokiem wzrosły o ponad 18% do poziomu 1 131,8 mln zł. Pozytywne wyniki finansowe to efekt zarówno dobrej koniunktury gospodarczej, jak i rezultat konsekwentnie realizowanego programu restrukturyzacji zwiększającego efektywność kosztową" - napisała prezes Alchemii Karina Wściubiak-Hankó w liście do akcjonariuszy.



W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2018 r. wyniósł 15,42 mln zł wobec 12,24 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Alchemii koncentruje się na działalności związanej z produkcją stali. Działalność operacyjna jest skupiona w spółkach zależnych. Spółka-matka zajmuje się handlem.

