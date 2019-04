"Gazociąg Baltic Pipe do 2022 roku będzie działał z pełną mocą, zapewniając bezpieczeństwo energetyczne całego naszego regionu" - napisał też Morawiecki na twitterze.

Polski operator systemu przesyłowego gazu Gaz-System podpisał w poniedziałek w Brukseli umowę na dofinansowanie Baltic Pipe. Wsparcie z kasy UE ma wynieść blisko 215 mln euro. Dofinansowanie ma zostać przeznaczone na realizację prac budowlanych zarówno dla gazociągu podmorskiego, łączącego systemy przesyłowe Polski i Danii, jak i na rozbudowę oraz modernizację polskiego systemu przesyłowego gazu ziemnego.

Baltic Pipe to strategiczny projekt infrastrukturalny, mający na celu utworzenie nowego korytarza dostaw gazu na europejskim rynku. Umożliwi on przesyłanie gazu bezpośrednio ze złóż zlokalizowanych w Norwegii na rynki w Danii i Polsce, a także do odbiorców w sąsiednich krajach. Zdolność przesyłowa rurociągu ma wynosić 10 mld m sześc. rocznie. Zgodnie z planem ma ruszyć jesienią 2022 r.

