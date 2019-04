"Spośród 12 nowych decyzji o wsparciu aż osiem dotyczy inwestorów, którzy do tej pory nie działali w ŁSSE. Widać wyraźnie, że obowiązująca od ub. roku ustawa spowodowała, że ze zwolnień strefowych korzystają częściej także małe i średnie polskie przedsiębiorstwa" - podkreślił prezes ŁSSE Marek Michalik na briefingu poprzedzającym uroczystość wręczenia decyzji.

Ustawa o wspieraniu nowych inwestycji, która weszła w życie w ub. roku zakłada, że cała Polska stała się specjalną strefą ekonomiczną (SSE). Nowe przepisy dają możliwość włączania do strefy inwestycji na gruntach prywatnych. Ustawa o wspieraniu nowych inwestycji umożliwia zwolnienia podatkowe dla inwestorów na 10-15 lat. Z zachęt mogą korzystać nie tylko duże, ale przede wszystkim mikro-, małe i średnie firmy.

Zdaniem Michalika przy poprzednich przepisach nie byłoby możliwe wydanie aż 9 z 12 wręczonych we wtorek decyzji. Firmy, które je uzyskały, zadeklarowały łącznie zainwestowanie w ŁSSE ponad 1,2 mld zł, ale niektóre z nich - przy dawnym porządku prawnym - nie miałaby szansy na uzyskanie wsparcia. "Różne są tego przyczyny; np. niektóre z firm nie miały przyznanych terenów w strefie i musiałyby czekać rok albo dwa na ustanowienie SSE" - dodał.

Jednym z beneficjentów zmian w przepisach jest rodzinne przedsiębiorstwo Artfol z Piotrkowa Trybunalskiego. "Dzięki wsparciu ŁSSE chcemy rozwinąć naszą działalność, polegającą na produkcji opakowań z folii. Po raz pierwszy korzystamy ze wsparcia SSE; nowe możliwości, jakie pojawiły się po zmianie ustawy sprawiły, że nasze plany przyspieszyły i jeszcze w tym roku będziemy mogli ukończyć budowę nowego zakładu produkcyjnego" - zaznaczył reprezentujący firmę Karol Mękarski.

Decyzję o wsparciu odebrał także prezes spółki Impexmetal z Konina Piotr Szeliga. Przedsiębiorstwo jest producentem wyrobów z metali nieżelaznych; obsługuje rynek europejski, a także obie Ameryki, Azję i Afrykę. "Przychody Impexmetalu to ok. 1 mld zł rocznie, a całej grupy kapitałowej - ok. 3 mld zł" - powiedział. Dodał, że w Koninie firma zamierza zainwestować 350 mln zł w nowoczesne technologie dla produktów z dziedziny motoryzacji i elektroniki.

Decyzje o wsparciu odebrali też: producent podzespołów dla branży lotniczej i medycznej Bukpol; dostawca części precyzyjnych dla branży motoryzacyjnej i elektromaszynowej Haering; specjalizujący się w rozwiązaniach materiałowych - m.in. dla AGD i meblarstwa - Sirmax; producent leków Aflofarm; producent knotów do świec i zniczy Linpol; działający w branży elektroniki użytkowej Platinet; firma produkująca materiały z kauczuku K-Flex Polska; narzędziownia GG Tech Polska, która oferuje inżynieryjne rozwiązania dla przemysłu.

ŁSSE zajmuje 1,7 tys. ha w woj. łódzkim, mazowieckim i wielkopolskim. W ciągu 21 lat działalności w strefie zainwestowano prawie 14 mld zł. Inwestorzy zadeklarowali w tym czasie utworzenie ok. 41 tys. nowych miejsc pracy.(PAP)

autorka: Agnieszka Grzelak-Michałowska