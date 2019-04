Grupa Azoty Puławy ma umowy na dostawy melaminy i mocznika za ok. 53 mln zł



Warszawa, 17.04.2019 (ISBnews) - Grupa Azoty Puławy zawarła trzyletnie umowy z LERG Pustków na dostawy melaminy i mocznika, podała spółka zależna Grupy Azoty. Szacunkowa wartość umów wynosi ok. 53 mln zł.

"Umowy zawarte na lata 2019-2021 obejmują sprzedaż melaminy oraz mocznika i są kolejnymi umowami zawartymi pomiędzy firmami" - czytamy w komunikacie.

Grupa Azoty Puławy jest jedynym w Polsce producentem melaminy i jednym z trzech w Grupie Azoty dostawców mocznika (obok Grupy Azoty Police i Grupy Azoty Kędzierzyn). Głównym odbiorcą melaminy jest rynek europejski, a w przypadku mocznika na cele techniczne jest to rynek krajowy. Najważniejszym odbiorcą puławskiej melaminy jest sektor laminatów, klejów do drewna i powłok powiedzeniowych. Mocznik na cele techniczne trafia głównie do produkcji klejów i żywic, podano także.



LERG Pustków jest producentem i eksporterem żywic syntetycznych stosowanych w różnych gałęziach przemysłu. Aktualnie firma jest na pierwszym miejscu w Polsce pod względem ilości produkowanych żywic.

Grupa Azoty ZA Puławy jest częścią grupy kapitałowej Grupa Azoty.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 9,62 mld zł w 2017 r.

(ISBnews)