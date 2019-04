Dow Jones Industrial na zamknięciu zniżkował o 0,01 proc., do 26.449,54 pkt.

S&P 500 spadł o 0,23 proc. i wyniósł 2.900,45 pkt.

Nasdaq Comp. poszedł w dół 0,05 proc. do 7.996,08 pkt.

Chińscy statystycy podali, że PKB Chin wzrósł w pierwszym kwartale 2019 roku o 6,4 proc. rdr wobec prognoz +6,3 proc. Z kolei chińska produkcja przemysłowa w marcu wzrosła o 8,5 proc., a szacowano +5,9 proc. Sprzedaż detaliczna wzrosła zaś w marcu o 8,7 proc. wobec prognozy +8,4 proc.

"Myślę, że na dane miała wpływ stymulacja gospodarki ze strony rządu” – powiedziała Yifan Hu, główna ekonomistka ds. Chin w UBS Global Wealth Management.

"Negocjacje handlowe są kontynuowane. Jak na razie widzieliśmy pozytywne znaki, ale wciąż musimy być w pełni świadomi, że niepewność i zmienność znowu mogą się pojawić” - dodała.

Z informacji agencji Bloomberga wynika, że administracja Białego Domu chce wprowadzić mechanizm, który w przypadku naruszenia umowy, pozwoliłby USA na szybkie ukaranie każdego chińskiego podmiotu przez nałożenie ceł lub innych sankcji bez konieczności przechodzenia przez procedurę przed Światową Organizacją Handlu lub innych arbitrów. Jednakże wzajemność mechanizmu dałaby chińskim urzędnikom skuteczny sposób na wywieranie presji na firmy z USA.

Deficyt handlowy Stanów Zjednoczonych w lutym spadł do 49,4 mld USD z 51,1 mld USD miesiąc wcześniej - poinformował Departament Handlu w komunikacie. Oczekiwano 53,4 mld USD.

Z notowanych na Wall Street spółek, Morgan Stanley spadł o 2,1 proc., chociaż zysk na akcję spółki wyniósł w pierwszym kwartale 1,33 USD wobec konsensusu na poziomie 1,17 USD.

Notowania PepsiCo. zwyżkowały ponad 3 proc., a firma podała w raporcie kwartalnym, że jej bazowy zysk na akcję wyniósł w pierwszym kwartale 97 centów wobec oczekiwanych 91 centów.

Sektor opieki zdrowotnej spadł prawie 2 proc. Dzień wcześniej spółki z tego sektora spadły o 2 proc., co było największym jednodniowym spadkiem od 3 stycznia.

"Opieka zdrowotna jest jednym z najsłabiej radzących sobie sektorów w tym roku” - powiedział Ernie Cecilia, dyrektor IT w Bryn Mawr Trust.

Dodał, że może za to odpowiadać niepewność co do przyszłych regulacji w ochronie zdrowia.

IBM odnotował lepsze niż oczekiwano zyski, ale akcje zniżkowały o 5,5 proc., ponieważ jego przychody spadają trzeci kwartał z rzędu.

Notowania producenta półprzewodników Qualcomm rosły około 9 proc., ponieważ spółka doszła do porozumienia z Apple w toczącej się od ponad sześciu lat sprawie sądowej o naruszenie prawa patentowego. We wtorek akcje Qualcomm wzrosły o 23 proc.

W ramach ugody Apple ma wypłacić Qualcommowi niesprecyzowaną kwotę pieniędzy, a nowa licencja na patenty będzie wynosić sześć lat, z opcją przedłużenia o kolejne dwa. Qualcomm ma także dostarczać części dla Apple’a.

Notowania Apple rosły o 1 proc.

Akcje Intela poszły w górę o 3,5 proc. – spółka ogłosiła we wtorek wieczorem, że wycofuje się z rynku smartfonów technologii 5G.

Walory Netflixa spadły lekko, a w raporcie kwartalnym za I kw. 2019 r. spółka podała, że zysk na akcję wyniósł 76 centów, wobec oczekiwanych 58 centów. Jednocześnie spółka podała, że liczba nowych subskrybentów w 2019 r. wyniesie 5 mln, natomiast analitycy spodziewali się 6,09 mln.

84,6 proc. spółek S&P 500, które ogłosiły wyniki finansowe za pierwszy kwartał, przekroczyło oczekiwania analityków.

O 0,4 proc. zwyżkował indeks spółek technologicznych po dobrych wynikach kwartalnych spółki Ericsson.

Akcje Ericssona rosły prawie proc. Dostawca części do Apple spółka AMS był na plusie o 7 proc., a STMicro rósł 1,7 proc.

Kilka procent zyskiwał też sektor motoryzacyjny. Akcje spółki Volkswagen drożały 3 proc., a Fiat Chrysler zyskiwał 1,9 proc. (PAP)