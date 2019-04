Warszawa, 17.04.2019 (ISBnews) - PGE Polska Grupa Energetyczna podjęła decyzję o odstąpieniu od procesu nabycia udziałów w spółce PGE EJ1, będących w posiadaniu pozostałych wspólników, podała PGE.



"Tym samym PGE pozostanie posiadaczem 70% udziałów w spółce PGE EJ1 sp. z o.o." - czytamy w komunikacie.



W listopadzie ub.r. PGE wyraziła wstępne zainteresowanie nabyciem pozostałych 30% udziałów w spółce zależnej PGE EJ1.



PGE EJ1 to spółka odpowiedzialna za przygotowanie i realizację inwestycji polegającej na budowie i eksploatacji pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. Aktualnie PGE jest posiadaczem 70% udziałów w spółce. Pozostali udziałowcy to: Enea, KGHM Polska Miedź i Tauron Polska Energa, którzy posiadają po 10% udziałów.



Grupa PGE wytwarza 43% produkcji energii elektrycznej (w tym segment Energetyki Konwencjonalnej ok. 42%) w Polsce oraz 25% ciepła z kogeneracji. Dodatkowo, 9% krajowej energii odnawialnej pochodzi z jej instalacji. Linie dystrybucyjne GK PGE obejmują ok. 40% powierzchni Polski i dostarczają energię elektryczną do 5,4 mln odbiorców końcowych, czyli 25% klientów w kraju. Na rynku detalicznym ma 5,3 mln klientów, stanowiących ok. 30% odbiorców końcowych w Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.



(ISBnews)