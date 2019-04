Ergis rekomenduje wypłatę 0,1 zł dywidendy na akcję za 2018 rok



Warszawa, 18.04.2019 (ISBnews) - Ergis rekomenduje wypłatę dywidendy w wysokości 0,1 zł na akcję, w łącznej wysokości 3,78 mln zł z zysku uzyskanego w 2018 r., podała spółka.

Dzień dywidendy ustalono na 23 września 2019 r., a termin wypłaty dywidendy na 4 października 2019 roku, podano w komunikacie.

Pozostała część zysku za 2018 r. w kwocie 7,09 zł ma być przeznaczona na kapitał zapasowy (zyski zatrzymane).

Rada nadzorcza pozytywnie zaopiniowała wniosek zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2018 i wypłaty dywidendy, podano także.

Grupa Ergis jest liderem przetwórstwa tworzyw sztucznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Specjalizuje się w produkcji opakowań do żywności (folie i laminaty barierowe na bazie PVC i PET, drukowane laminaty wielowarstwowe) oraz opakowań przemysłowych (folie stretch z LLDPE oraz taśmy spinające z PET). Oprócz tego Ergis jest m.in. producentem folii do pakowania leków, folii hydroizolacyjnych oraz granulatów z PVC.



(ISBnews)