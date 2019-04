Akcjonariusze Santander BP zdecydują 16 V o wypłacie dywidendy



Warszawa, 18.04.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Santander Bank Polska zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 16 maja o przeznaczeniu na dywidendę 541,07 mln zł z zysku za 2018 r. oraz odpowiednio 957,59 mln zł i 514,03 mln zł z niepodzielonych zysków za 2017 i 2016 r., wynika z projektów na walne. Oznacza to wypłatę w wysokości 19,72 zł na akcję (serii: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L) i 14,68 zł na akcję (seria M), podał bank.

Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 30 maja 2019 roku. Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 14 czerwca 2019 roku, czytamy także.

"Zarząd uważa, że:

- poziom zysków zatrzymanych pozwala na realizację strategii przyjętej przez bank/grupę i zapewnia właściwą równowagę między wykorzystaniem kapitału oraz jego wzrostem;

- istniejąca baza kapitałowa odzwierciedla ostrożne podejście i akceptowalny poziom ryzyka związanego z bieżącą oraz przyszłą działalnością Banku oraz zapewnia bezpieczeństwo depozytów klientów" - czytamy w uzasadnieniu uchwały.

Santander Bank Polska (d. Bank Zachodni WBK) należy do czołówki banków uniwersalnych w Polsce. Jego akcje są notowane na warszawskiej GPW. Głównym akcjonariuszem BZ WBK jest hiszpański Santander, pierwszy bank w strefie euro i 11. na świecie pod względem kapitalizacji.

