Wieloletni Plan Finansowy Państwa (WPFP), jak napisano w dokumencie, uchwalany przez Radę Ministrów do końca kwietnia danego roku, stanowi podstawę przygotowania projektu ustawy budżetowej na kolejny rok budżetowy. Obejmuje on dwie części: Program Konwergencji (APK) oraz określenie celów głównych funkcji państwa wraz z miernikami stopnia ich realizacji. Do końca kwietnia APK zostanie przekazany Komisji Europejskiej i Radzie Ecofin.

W APK napisano, że w 2018 r. tempo wzrostu PKB przyspieszyło do 5,1 proc. i było najwyższe od 2007 r. Polska była jednym z najszybciej rozwijających się krajów UE i w kolejnych latach pozostanie pod tym względem w czołówce UE, zwłaszcza na tle największych gospodarek. "W 2019 r. oczekiwane jest stosunkowo łagodne spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego do 4 proc. W 2020 r. PKB wzrośnie realnie o 3,7 proc., a w 2021 r. i 2022 r. odpowiednio o 3,4 proc. i 3,3 proc." - czytamy w Programie.

Ministerstwo Finansów przypomina, że deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych zmniejszył się w 2018 r. do 0,4 proc. PKB, co jest najlepszym wynikiem od przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Wyjaśniono, że redukcji deficytu sprzyjały działania uszczelniające system podatkowy, jak również dobra sytuacja makroekonomiczna.

"Szacuje się, że deficyt strukturalny ukształtował się na poziomie 1,2 proc. PKB, tj. o 0,6 pkt proc. niższym niż w roku poprzednim. Oznacza to osiągnięcie średniookresowego celu budżetowego(MTO) w akceptowalnym dla Komisji Europejskiej paśmie odchyleń" - zaznaczono.

Resort finansów przewiduje, że w 2019 r. saldo sektora instytucji rządowych i samorządowych będzie ujemne i wyniesie minus 1,7 proc. PKB, zaś w 2020 r. będzie dodatnie w wysokości plus 0,2 proc. PKB. Zgodnie z prognozami MF nadwyżka sektora finansów publicznych wzrośnie w 2021 r. do 0,3 proc., ale w kolejnym roku sektor ponownie zanotuje deficyt w wysokości 0,6 proc. PKB.

Zdaniem resortu finansów spodziewana nadwyżka w 2020 r. będzie miała charakter statystyczny. Związane jest to z planowanymi wpływami z tytułu opłat od środków przenoszonych na indywidualne konta emerytalne z Otwartych Funduszy Emerytalnych. Poza tym na poziom dochodów wpłyną jednorazowe przychody z aukcji uprawnień do emisji gazów cieplarnianych.

Podczas posiedzenia ministrowie omówią również projekt resortu przedsiębiorczości i technologii dotyczący corocznej aktualizacji Krajowego Programu Reform (KPR) na rzecz realizacji unijnej strategii "Europa 2020". Aktualizacji KPR dokonuje się w rytmie tzw. Semestru Europejskiego, czyli procesu zarządzania politykami gospodarczymi państw UE, zgodnie z którym państwo członkowskie jest zobowiązane w kwietniu każdego roku przekazać równocześnie aktualizacje KPR i Programu Stabilności lub Konwergencji.

W KPR państwa członkowskie przedstawiają m.in. średniookresowy scenariusz makroekonomiczny; działania będące odpowiedzią na wyzwania zawarte w Sprawozdaniu krajowym; działania planowane na rzecz realizacji celów strategii „Europa 2020”i zaleceń Rady UE.

Polska zadeklarowała osiągnięcie do 2020 r. takich wartości, jak zatrudnienie osób w wieku 20-64 na poziomie 71 proc.; poziom nakładów na badania i rozwój (B+R) w wysokości 1,7 proc. PKB; spadek zużycia energii pierwotnej do poziomu ok. 96 Mtoe; spadek do 4,5 proc. odsetka osób wcześnie porzucających naukę; wzrost do 45 proc. odsetka osób w wieku 30-34 posiadających wyższe wykształcenie; spadek o 1,5 mln liczby osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Rząd podczas środowego posiedzenia będzie też debatował nad projektem zmian w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Projekt noweli ma na celu zrównanie sytuacji podmiotów podlegających kontroli "poprzez ujednolicenie charakteru i wysokości kar z tytułu błędnego określenia poziomu refundacji recept, np. niezgodnego z uprawnieniami świadczeniobiorcy lub osoby uprawnionej lub też niezgodnego ze wskazaniami zawartymi w obwieszczeniach" - wskazano w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. (PAP)

autor: Rafał Białkowski