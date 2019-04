Weber zainaugurował w greckiej stolicy swoją europejską kampanię, w ramach której tylko w tym tygodniu ma odwiedzić jeszcze Hiszpanię, Litwę, Niemcy oraz Maltę. Postawienie na Grecję to nie przypadek. To właśnie w tym kraju tracąca w porównaniu z poprzednimi wyborami Europejska Partia Ludowa może liczyć na wyższe poparcie niż w 2014 r.

Będąca obecnie w opozycji grecka Nowa Demokracja, która wchodzi w skład rodziny politycznej EPL, ma według sondaży zebrać ponad 30 proc. głosów, co da jej pierwsze miejsce w kraju i czterech europosłów więcej niż przed pięcioma laty. To największy wzrost spośród wszystkich krajów UE. Wiec Nowej Demokracji i EPL, w którym wzięło udział kilkuset działaczy, odbył się we wtorek wieczorem w stylizowanym na antyczny, ale pochodzącym z XIX wieku centrum Zappeion w ateńskich Ogrodach Narodowych. To właśnie w tym miejscu podpisany został traktat akcesyjny, dzięki któremu Grecja weszła do UE.

Lider list EPL zaprezentował tam 12 obietnic, które są filarami jego programu. Wśród nich jest m.in. zwiększenie do 10 tys. liczby pograniczników unijnej agencji ochrony granic zewnętrznych Frontex do 2022 r. Wypracowane w tym roku porozumienie państw członkowskich, które nie palą się do tego, by pozbywać się kompetencji uznawanych przez nie za ich suwerenne, przewiduje, że stanie się to do 2027 r. "To 12 lat po kryzysie migracyjnym z 2015 r. To nie do zaakceptowania. Jeśli chcemy pokazać, że UE działa, musimy to zrobić znacznie wcześniej" – podkreślał Weber.

Polityk mówił też o powołaniu "europejskiego FBI", które na bazie obecnego Europolu miałoby się zajmować walką z terroryzmem. Chciałby też, żeby służby policyjne miały obowiązek wymieniania się informacjami.

Wśród jego obietnic znalazło się też ustanowienie nowego mechanizmu na rzecz zapewnienia praworządności w państwach UE. "Nie pozwolimy nikomu na podważanie naszych fundamentalnych zasad demokratycznych. Przez ustanowienie nowego mechanizmu praworządności podejmiemy konkretne działania z efektywnym instrumentem, by chronić zasady państwa prawa. Tylko przejrzyste, niezależne ciało odcięte od politycznej presji i równo oceniające wszystkie kraje członkowskie może zapewnić, że niezależność władzy sądowniczej, wolność mediów i walka z korupcją będą utrzymane w naszej Unii" – podkreślił w swoim pisemnym manifeście polityk.

O praworządności w Atenach mówił zresztą nie tylko on. Lider opozycyjnej Nowej Demokracji Kyriakos Micotakis na spotkaniu z międzynarodową prasą oskarżał premiera Grecji Aleksisa Ciprasa o próby wpływania na wymiar sprawiedliwości i podważanie w ten sposób rządów prawa.

Weber i Micotakis, sojusznicy z Europejskiej Partii Ludowej, spotkali się jeszcze przed wieczornym wiecem, zwiedzając wspólnie ruiny w Nemei. To właśnie tam według mitologii greckiej Herkules miał wykonać pierwszą ze swoich 12 prac - zgładzić potężnego lwa nemejskiego. Zadania nałożone na Herkulesa miały przewyższać siły jednego człowieka, ale ten im podołał.

Miejsce to, jak zapewniali sztabowcy, nie zostało wybrane celowo i Weber się do niego nie odwoływał, choć złośliwi mogliby powiedzieć, że zapewnienie sobie stanowiska szefa KE może się wydawać ponad siły stosunkowo słabo doświadczonego i mało znanego w Europie polityka. Zresztą powoływanie się na mit Herkulesa byłoby nie na miejscu – zadania, które siłacz dostał do wykonania, były karą za zabicie rodziny.

Weberowi, stosunkowo słabo znanemu poza rodzinną Bawarią, w Grecji pomagają ataki ze strony lidera rządzącej Syrizy, premiera Ciprasa. Oskarża on Webera o działania wbrew interesowi Greków, co przyczynia się do większej rozpoznawalności niemieckiego polityka. Szef frakcji EPL w Parlamencie Europejskim za to świetnie dogaduje się z szefem Nowej Demokracji, który jako jeden z pierwszych liderów europejskiej centroprawicy udzielił politykowi niemieckiej CSU poparcia w wyścigu po partyjną nominację i otwarcie drzwi do ubiegania się o szefowanie przyszłej Komisji Europejskiej. "Następnym razem, jak się spotkamy, to szef KE będzie z EPL, a Grecją będzie rządził Kyriakos Micotakis" – mówił gorąco oklaskiwany Weber.

Hasła i obietnice kampanijne, które padły z jego ust, nie ograniczają się tylko do obszaru Europy. Weber chciałby, aby UE doprowadziła do globalnego zakazu pracy dzieci czy wprowadzonego również na poziomie światowym traktatu o zakazie plastikowych produktów jednorazowego użytku. Kandydat na szefa KE deklarował też zniesienie tysiąca przestarzałych regulacji europejskich, a także prace nad lekarstwem na raka.

Wybory do PE odbędą się w dniach 23-26 maja. Prawdopodobne zwycięstwo EPL na poziomie europejskim nie gwarantuje Weberowi objęcia stanowiska szefa KE. O tym, kto nim zostanie, zdecydują bowiem szefowie państw i rządów krajów UE.

Z Aten Krzysztof Strzępka (PAP)