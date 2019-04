CD Projekt wnioskuje o wypłatę 1,05 zł dywidendy na akcję za 2018 r.



Warszawa, 24.04.2019 (ISBnews) - CD Projekt wnioskuje o wypłatę łącznej kwoty 100,92 mln zł z zysku za ubr. do podziału pomiędzy akcjonariuszy w formie dywidendy, tj. co oznacza wypłatę w wysokości 1,05 zł na jedną akcję, podała spółka.

"Zarząd zawnioskował do zwyczajnego walnego zgromadzenia o podział zysku w łącznej kwocie 109 450 674,08 zł poprzez przekazanie go w kwocie 100 926 000 zł do podziału pomiędzy akcjonariuszy w formie dywidendy, tj. w wysokości 1,05 zł na jedną akcje, a w pozostałej części przekazanie kwoty 8 524 674,08 zł na kapitał zapasowy spółki" - czytamy w komunikacie.

Jednocześnie zarząd zawnioskował o wyznaczenie dnia dywidendy na dzień 31 maja 2019 roku, a dnia wypłaty dywidendy na dzień 13 czerwca 2019 roku, podano także.

Wniosek zostanie zaopiniowany przez radę nadzorczą oraz przedstawiony do rozpatrzenia przez zwyczajne walne zgromadzenie.

"W uzasadnieniu wniosku zarząd spółki podniósł, iż rok 2018 r. był kolejnym udanym rokiem sprzedaży 'Wiedźmina 3' i pozostałych produktów grupy. Poziom sprzedaży, pomimo rekordowych co do wielkości nakładów na prace rozwojowe oraz zrealizowanych w minionym roku inwestycji - przełożył się na wzrost łącznej wartości środków pieniężnych i lokat grupy na przestrzeni 2018 roku" - czytamy dalej.

Uwzględniając obecne zasoby środków pieniężnych i lokat spółki, planowane dalsze zamierzenia inwestycyjne i jej bezpieczeństwo finansowe, zarząd zdecydował rekomendować ZWZ wypłatę części zgromadzonych środków na rzecz akcjonariuszy, wskazano także.

"Jednocześnie zarząd odstąpił od wprowadzenia stałej polityki dywidendowej z uwagi na fakt, iż jest przekonany, że dla spółki działającej w tak konkurencyjnej branży i chcącej dynamicznie się rozwijać, najbardziej właściwą strategią jest każdorazowa ocena bieżącej sytuacji, planów biznesowych, wyzwań stojących przed grupą i wynikających z nich potrzeb" - zaznaczono w informacji.

W skład grupy CD Projekt wchodzą: CD Projekt RED - deweloper gier wideo z gatunku RPG i GOG - globalna platforma cyfrowej dystrybucji gier. Sztandarową grą wydawnictwa jest seria "Wiedźmin", obecnie trwają prace nad "Cyberpunk 2077".

(ISBnews)