"Finanse państwa polskiego są stabilne. Przyjęty dzisiaj przez Radę Ministrów Wieloletni Plan Finansowy Państwa (na lata 2019-2022 - PAP) z Aktualizacją Planu Konwergencji zostały dobrze ocenione również przez zewnętrzne agencje ratingowe. Uspokajam. Programy, które już są wprowadzone i które zamierzamy wprowadzać mają zabezpieczone finansowanie"- powiedziała Kopcińska na konferencji prasowej po posiedzeniu rządu.

W środowym programie obrad rządu był punkt dotyczący Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2019-2022, którego częścią jest "Program konwergencji. Aktualizacja 2019". Dokument został przygotowany przez resort finansów. Przewidziano w nim m.in., że w 2019 r. PKB wzrośnie o 4 proc., a deficyt sektora finansów publicznych wyniesie 1,7 proc. PKB.

Wieloletni Plan Finansowy Państwa (WPFP), jak napisano w dokumencie, uchwalany przez Radę Ministrów do końca kwietnia danego roku, stanowi podstawę przygotowania projektu ustawy budżetowej na kolejny rok budżetowy. Obejmuje on dwie części: Program Konwergencji (APK) oraz określenie celów głównych funkcji państwa wraz z miernikami stopnia ich realizacji. Do końca kwietnia APK zostanie przekazany Komisji Europejskiej i Radzie Ecofin.

