Grupa Kęty miała 57,95 mln zł zysku netto, 76,62 mln zł zysku EBIT w I kw. 2019



Warszawa, 24.04.2019 (ISBnews) - Grupa Kęty odnotowała 57,95 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 53,31 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 76,62 mln zł wobec 74,55 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 778,89 mln zł w I kw. 2019 r. wobec 674,84 mln zł rok wcześniej.

"Początek roku pomimo początkowej niepewności charakteryzował się wysokim popytem na produkty grupy kapitałowej. Zarówno na rynku krajowym jak i europejskich rynkach eksportowych grupa kapitałowa osiągnęła znaczące wzrosty przychodów ze sprzedaży. W Polsce sprzedaż zwiększyła się o ok. 19% a na pozostałych rynkach europejskich osiągnięto 14% dynamikę przychodów. Jedynie sprzedaż na rynki pozaeuropejskie zmniejszyła się o ok. 35% (9 mln zł), głównie ze względu na spadek sprzedaży do USA. Na największych rynkach eksportowych (niemiecki, węgierski, czeski, brytyjski i holenderski) zanotowano wzrost przychodów, przy czym o ile na rynku niemieckim wzrost ten był symboliczny (+3%), to na pozostałych czterech było to już odpowiednio 10% 20% i po 30% w Wielkiej Brytanii i Holandii" - czytamy w raporcie.

Grupa Kęty podała, że wszystkie główne linie produkcyjne były wykorzystywane w zakresie 80 - 85% w Segmencie Wyrobów Wyciskanych oraz 90 - 95% w Segmencie Opakowań Giętkich. Przełożyło się to na osiągnięcie 778,9 mln zł przychodów ze sprzedaży (wzrost o 15% do analogicznego okresu 2018 roku).

"Dzięki dobrym wynikom sprzedażowym osiągnięto 76,6 mln zł skonsolidowanego zysku z działalności operacyjnej, a więc o 3% więcej niż w analogicznym kwartale 2018 roku. Niższa dynamika wzrostu zysku wynika m. in. z faktu księgowania wyższych cen energii elektrycznej bez możliwości uwzględnienia ich w cenach finalnych ze względu na zapowiedź, iż będą one skorygowane w trakcie roku (ok. 3 mln zł w skali kwartału). Skonsolidowany zysk netto wyniósł 57,9 mln zł co jest poziomem o 9% wyższym od zeszłorocznego" - czytamy dalej.

Bardzo istotny jest fakt, iż grupa kapitałowa osiągnęła bardzo dobry wynik w zakresie przepływów gotówkowych, które po trzech miesiącach osiągnęły rekordowy jak na ten okres poziom 123 mln zł, czyli dwa razy więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku, podano także.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2019 r. wyniosła 1,03 mln zł wobec 8,18 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Kęty S.A. jest spółką dominującą grupy kapitałowej, która działa w pięciu obszarach biznesowych: produkcji profili aluminiowych, projektowania i produkcji systemów architektonicznych oraz zewnętrznych rolet aluminiowych, produkcji opakowań giętkich, usług budowlano-montażowych w zakresie fasad aluminiowych oraz produkcji akcesoriów do montażu okien i drzwi. W 2018 r. miała 2 993,45 mln zł skonsolidowanych przychodów.

