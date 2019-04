LC Corp miał 160,38 mln zł zysku netto, 254,35 mln zł zysku EBIT w 2018 r.





Warszawa, 25.04.2019 (ISBnews) - LC Corp odnotował 160,38 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 80,24 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.



Zysk operacyjny wyniósł 254,35 mln zł wobec 89,27 mln zł zysku rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 796,73 mln zł w 2018 r. wobec 706,19 mln zł rok wcześniej.

"Łącznie w 2018r. sprzedano 1710 mieszkań i lokali usługowych (umowy przedsprzedaży: po uwzględnieniu odstąpień, bez umów rezerwacyjnych - spadek o 16% w stosunku do 2017 r.), a przekazano aktami notarialnymi 2036 mieszkań i lokali usługowych - wzrost o 13% w stosunku do 2017 r." - czytamy w raporcie.

"Wyniki finansowe za rok 2018 należy ocenić bardzo pozytywnie: osiągnęliśmy założone cele i wypracowaliśmy bardzo dobry wynik finansowy. Sukces ten osiągnięto poprzez konsekwentną realizację przyjętej strategii rozwoju, zakładającą umacnianie pozycji w segmencie mieszkaniowym oraz zwiększanie wpływów w segmencie nieruchomości komercyjnych. Potwierdzeniem realizacji tej strategii jest osiągniecie, po raz kolejny w roku 2018, wysokiego poziomu sprzedaży mieszkań - około 2 000 umów deweloperskich. W sposób ciągły dokonujemy bieżących analiz trendów w branży nieruchomości i reagujemy na oczekiwania nabywców, starając się w sposób elastyczny dopasowywać aktualną ofertę do potrzeb rynku. Wysoki standard inwestycji, atrakcyjne lokalizacje i konkurencyjne ceny miały bezpośrednie przełożenie na wyniki sprzedaży" - napisał prezes Dariusz Niedośpiał w liście załączonym do raportu.



W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2018 r. wyniósł 118,66 mln zł wobec 100,91 mln zł zysku rok wcześniej.



LC Corp S.A. kontroluje grupę celowych spółek deweloperskich, realizujących inwestycje mieszkaniowe i komercyjne w największych miastach w kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r.



(ISBnews)