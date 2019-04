FO Dębica miała 89,75 mln zł zysku netto, 99,62 mln zł zysku EBIT w 2018 r.



Warszawa, 25.04.2019 (ISBnews) - Firma Oponiarska Dębica odnotowała 89,75 mln zł jednostkowego zysku netto w 2018 r. wobec 119,57 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.



Zysk operacyjny wyniósł 99,62 mln zł wobec 122,39 mln zł zysku rok wcześniej.



Przychody ze sprzedaży sięgnęły 1932,27 mln zł w 2018 r. wobec 1963,45 mln zł rok wcześniej.

"Sprzedaż do podmiotów z Grupy Goodyear za 2018 rok wyniosła 1713,8 mln zł i stanowiła 88,7% sprzedaży ogółem, wobec 89,8% w 2017 roku. Przychody ze sprzedaży do podmiotów niepowiązanych wyniosły 218,4 mln zł, co oznacza, że wzrosły o 9,5% w ujęciu rok do roku. Ich udział w przychodach ogółem wyniósł 11,3%. Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu wyniosły 23,5 mln zł, czyli były o 30,9 mln zł niższe niż w 2017 roku. Spadek ten wynika głównie z obniżki kosztów wsparcia regionalnego, obsługi magazynu oraz kosztów leasingu i oprogramowania IT. Udział tych kosztów w wartości sprzedaży obniżył się do 1,2% wobec 2,8% w roku ubiegłym. Jednostkowe koszty produkcji były w czwartym kwartale wyższe o 6,3% w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego" - czytamy w komunikacie.

W 2018 roku wydatki inwestycyjne FO Dębica wyniosły 80,5 mln zł. Przeznaczono je głównie na modernizację procesu produkcji. Nakłady inwestycyjne oraz dalsze rozwijanie oferty produktowej pozwoliły na kontynuowanie strategii zapewnienia trwałego wzrostu biznesowego przy jednoczesnym rozwoju marki, podano także.

"Na nasze wyniki finansowe miały wpływ rosnące koszty działalności. Były to zarówno koszty zewnętrzne tj. rosnące ceny surowców, energii czy gazu, jak i koszty wewnętrzne, związane m.in. ze wzrostem kosztów pracowniczych czy też modernizacją parku maszynowego. Warto jednak podkreślić, że pomimo wyzwań kosztowych oraz wysokiej konkurencyjności naszej branży wypracowane przez nas wyniki finansowe nadal są solidne. Nasze obecne działania ukierunkowane są na wykorzystanie szans rynkowych w rosnących segmentach rynku oponiarskiego. W 2018 roku w Europie popyt na opony do aut osobowych utrzymał się na poziomie zbliżonym do roku ubiegłego. Bardzo dynamicznie rosną zaś niektóre z jego segmentów, jak np. popyt na opony całoroczne czy też opony o wyższych średnicach. Jednocześnie w segmencie opon do samochodów ciężarowych i autobusów obserwowaliśmy solidny wzrost potencjału, zarówno w Polsce jak i w Europie, który spowodowany był dobrą koniunkturą i ciągle rosnącym popytem na usługi transportowe" – powiedział prezes FO Dębica Leszek Szafran, cytowany w komunikacie.

Firma Oponiarska Dębica to wiodący polski producent opon do samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych. Od 1995 roku jej inwestorem strategicznym jest amerykański koncern The Goodyear Tire & Rubber Company, który poprzez Goodyear S.A. posiada ok. 81,35% kapitału zakładowego spółki. FO Dębica sprzedaje swoje produkty w Polsce i 60 krajach na sześciu kontynentach, m.in. w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji, Hiszpanii, Włoszech, USA i Brazylii.

(ISBnews)