PKN Orlen miał 849 mln zł zysku netto, 996 mln zł zysku EBIT w I kw. 2019 r.



Warszawa, 25.04.2019 (ISBnews) - PKN Orlen odnotował 849 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 1042 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Orlen zanotował w I kwartale 2019 roku spadek modelowej marży downstream o 1,4 USD/bbl (r/r). W tym czasie średni kurs PLN osłabił się względem EUR i USD. Dodatnia dynamika PKB odnotowana we wszystkich czterech krajach, w których koncern prowadzi swoją główną działalność, przełożyła się na wzrost konsumpcji oleju napędowego na tych rynkach. Z kolei konsumpcja benzyny wzrosła w Polsce i Czechach przy jednoczesnym utrzymaniu się na stabilnym poziomie na Litwie i spadku w Niemczech.

"Dobre wyniki sprzedaży i wysoki poziom przychodów to m.in. efekt wdrożenia efektywnych procesów zarządczych i operacyjnych, a także racjonalizacji wydatków. Wszystkim podejmowanym przez nas działaniom biznesowym musi przyświecać jeden cel: rozwój i budowanie wartości Orlenu we wszystkich obszarach działalności. Mamy powody do satysfakcji nie tylko z dobrych wyników finansowych, ale tempa prac związanych z przygotowaniem do ważnych inwestycji w całej grupie kapitałowej. Szczególne znaczenie mają działania związane z dywersyfikacją dostaw ropy. To wszystko powinno procentować w przyszłości" - powiedział prezes PKN Orlen Daniel Obajtek, cytowany w komunikacie.

Zysk operacyjny wyniósł 996 mln zł wobec 1414 mln zł zysku rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 25 246 mln zł w I kw. 2019 r. wobec 23 241 mln zł rok wcześniej.



W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2019 r. wyniósł 511 mln zł wobec 788 mln zł zysku rok wcześniej.

Ponadto PKN Orlen podał, że zredukował poziom zadłużenia netto o 0,5 mld zł (kw/kw) głównie w efekcie dodatnich wpływów z działalności operacyjnej w wysokości 1,2 mld zł, redukując jednocześnie poziom dźwigni finansowej do 13,9%, która znajduje się na bezpiecznym poziomie.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 109,7 mld zł w 2018 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)