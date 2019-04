PZ Cormay: PARP rozwiązał umowę o dofinansowaniu i wzywa do zwrotu 3,18 mln zł



Warszawa, 25.04.2019 (ISBnews) - Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) rozwiązała umowę o dofinansowanie projektu PZ Cormay pt. "Pierwsze wdrożenie do produkcji analizatorów diagnostycznych (hematologicznych i biochemicznych) nowej generacji z dedykowana linia odczynników" objętego wsparciem finansowym w ramach Poddziałania 3.2.1 Badania Na Rynek Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, podał PZ Cormay. Spółka wezwana została także do zwrotu otrzymanej dotacji w łącznej wysokości 3 180 683,32 zł wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych.

"Przewidując powyższy scenariusz jako prawdopodobny, spółka dokonała w opublikowanych już sprawozdaniach finansowych za 2018 rok reklasyfikacji kwoty przyznanej dotacji (3 181 tys. zł) z pozycji zobowiązań długoterminowych 'Przychody przyszłych okresów - otrzymane dotacje' na pozycję zobowiązań krótkoterminowych 'Rezerwy pozostałe', jako prawdopodobną kwotę podlegającą zwrotowi. Dodatkowo wartość rezerw została zwiększona o kwotę odsetek, które spółka musiałaby zapłacić, w przypadku zwrotu dotacji, obliczone za okres od momentu przyznania dotacji do dnia 31 grudnia 2018 roku" - czytamy w komunikacie.

Jednocześnie spółka informuje, że w przedmiocie budowy centrum produkcyjno-logistycznego podjęła decyzję zarówno o zmianie miejsca, jak i czasu rozpoczęcia inwestycji. Aktualny scenariusz zakłada przeniesienie inwestycji do nowej lokalizacji na terenie Lublina lub okolicznych powiatów.

W związku z powyższym PZ Cormay zawarł 15 lutego 2019 r. umowę sprzedaży warunkowej działki zlokalizowanej w Specjalnej Strefie Ekonomicznej Euro-Park Mielec za cenę netto 5,7 mln zł. Umowa przeniesienia własności nieruchomości ma zostać zawarta przez strony po okazaniu przez spółkę odpisu księgi wieczystej dot. nieruchomości potwierdzającego brak jakichkolwiek wpisów w dziale III i IV tejże księgi, podano również.

"Spółka nie wyklucza, że środki pochodzące ze sprzedaży nieruchomości byłyby w części wykorzystane w celu zwrotu dofinansowania otrzymanego w ramach ww. dotacji. Pozostałe środki pochodzące ze sprzedaży posiadanej obecnie nieruchomości byłyby wykorzystane na co najmniej częściowe sfinansowanie zakupu nowej nieruchomości" - czytamy dalej.

Zarząd spółki po zapoznaniu się z uzasadnieniem decyzji PARP o rozwiązaniu przedmiotowej umowy prowadzi obecnie prace w celu wyboru najkorzystniejszego z punktu widzenia spółki scenariusza działań w tym zakresie do podjęcia przez spółkę w najbliższym czasie, podsumowano.

PZ Cormay to producent odczynników diagnostycznych i dystrybutor aparatury medycznej. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2008 r.

(ISBnews)