Akcjonariusze CD Projekt zdecydują 23 V o wypłacie 1,05 zł dywidendy na akcję



Warszawa, 26.04.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze CD Projekt zdecydują 23 maja br. o wypłacie łącznej kwoty 100,92 mln zł z zysku za ub.r. do podziału pomiędzy akcjonariuszy w formie dywidendy, co oznacza wypłatę w wysokości 1,05 zł na jedną akcję, wynika z projektów uchwał na zwyczajne walne, zaplanowane na 23 maja.

"Walne zgromadzenie spółki postanawia zysk netto osiągnięty przez spółkę w roku 2018 w kwocie 109 450 674,08 zł podzielić poprzez przekazanie go w kwocie 100 926 000 zł do podziału pomiędzy akcjonariuszy w formie dywidendy w wysokości 1,05 zł na jedną akcje, a w pozostałej części przekazanie kwoty 8 524 674,08 zł na kapitał zapasowy spółki" - czytamy w projekcie uchwały.

Proponowany dzień dywidendy to 31 maja 2019 roku, a dzień wypłaty dywidendy - 13 czerwca 2019 roku.

W skład grupy CD Projekt wchodzą: CD Projekt RED - deweloper gier wideo z gatunku RPG i GOG - globalna platforma cyfrowej dystrybucji gier. Sztandarową grą wydawnictwa jest seria "Wiedźmin", obecnie trwają prace nad "Cyberpunk 2077".

(ISBnews)