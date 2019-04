Dekpol ma list intencyjny ws. budowy obiektu dla Panattoni Europe w Pruszkowie



Warszawa, 26.04.2019 (ISBnews) - Dekpol podpisał list intencyjny z Panattoni Construction Europe w związku z wyborem spółki na generalnego wykonawcę obiektu produkcyjno-magazynowego z zapleczami biurowo socjalnymi w Pruszkowie - Parzniewie, podała spółka.

"Umowa o roboty budowlane ma zostać zawarta do dnia 30 kwietnia 2019 r. Zakończenie przez emitenta realizacji inwestycji oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie ma nastąpić do dnia 30 września 2019 r. Wartość wynagrodzenia netto emitenta za wykonanie inwestycji została ustalona na poziomie ok. 10% skonsolidowanych przychodów grupy kapitałowej emitenta za rok 2017 (przeliczone wg kursu euro z dnia 25 kwietnia 2019 r.)" - czytamy w komunikacie.

Dekpol opiera się na trzech głównych segmentach: usługach w zakresie generalnego wykonawstwa, produkcji łyżek i osprzętów do maszyn budowlanych i działalności deweloperskiej. Od 2015 roku akcje spółki notowane są na GPW. W 2017 r. Dekpol miał 579 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)