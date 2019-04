Boryszew uruchamia program inwestycyjny na 430 mln zł w zakładzie w Koninie



Warszawa, 26.04.2019 (ISBnews) - Boryszew uruchamia w zakładzie w Koninie, funkcjonującym w segmencie Metale, program inwestycyjny o wartości 430 mln zł, który będzie realizowany w latach 2019-2022, poinformował prezes Piotr Lisiecki.

"W segmencie Metale sukcesywnie zwiększamy moce produkcyjne w fabrykach. W ramach naszego zakładu w Koninie uruchamiamy realizację programu inwestycyjnego na lata 2019-2022 o wartości 430 mln zł. Zakłada on rozbudowę wydziałów odlewni oraz walcowni, co zwiększy możliwości produkcyjne w obszarze wlewków i wyrobów walcowanych" - powiedział Lisiecki, cytowany w komunikacie.

Boryszew podkreśla, że w 2018 r. segment Metale wygenerował najlepsze wyniki - jego przychody wyniosły 3,7 mld zł, a EBITDA sięgnęła 277 mln zł.

Cała Grupa Boryszew miała w ub.r. 6,1 mld zł przychodów i 379 mld zł EBITDA.

Grupa Boryszew jest jedną z największych grup przemysłowych w Polsce, specjalizującą się w produkcji komponentów do samochodów, przetwórstwie metali nieżelaznych oraz chemii przemysłowej. Zatrudnia ok. 10 tys. pracowników w ponad 30 zakładach zlokalizowanych w 14 krajach, na 4 kontynentach. Boryszew jest notowany na GPW od 1996 r.

(ISBnews)