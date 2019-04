Akcjonariusze BSC Drukarni Opakowań zdecydują 3 VI o 0,63 zł dywidendy na akcję



Warszawa, 26.04.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze BSC Drukarni Opakowań zdecydują o przeznaczeniu 6,18 mln zł z zysku netto na dywidendę, tj. o wypłacie 0,63 zł na akcję, wynika z projektów uchwał walnego zgromadzenia zwołanego na 3 czerwca.

"Zwyczajne walne zgromadzenie [...] postanawia przeznaczyć zysk spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r., zgodnie z wyżej powołanym wnioskiem zarządu, w części stanowiącej kwotę 6 178 735,08 zł na wypłatę dywidendy pomiędzy akcjonariuszy spółki. Dywidenda przypadająca zatem na jedną akcję wyniesie 0,63 zł" - czytamy w projekcie uchwały.

Pozostała część zysku netto w kwocie 12 971 848,6 zł przeznaczona ma być na kapitał zapasowy spółki.

Dzień dywidendy zaproponowano na 11 czerwca 2019 r., a termin wypłaty dywidendy na 18 czerwca 2019 r.

BSC Drukarnia Opakowań odnotowała 23,67 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 25,29 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2018 r. wyniósł 19,15 mln zł wobec 21,16 mln zł zysku rok wcześniej.

BSC Drukarnia Opakowań należy do ścisłej czołówki wśród dostawców opakowań z tektury i papieru na polskim rynku. Ponad 80% produkcji spółki trafia do znanych, światowych koncernów, m.in. Procter&Gamble, McDonald's, Henkel, Avon, Colgate. Posiada dwa wyspecjalizowane zakłady produkcyjne w Poznaniu, w których zatrudnia ponad 400 pracowników. Należy do międzynarodowej grupy poligraficznej rlc, poprzez inwestora strategicznego - spółkę Colorpack GmbH, która kontroluje 36% akcji. Akcje BSC Drukarni Opakowań od 2011 r. notowane są na GPW.

(ISBnews)