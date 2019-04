Boryszew: Zakład w Meksyku w 2019 roku będzie na plusie



Warszawa, 26.04.2019 (ISBnews) - Zakład firmy Boryszew w Meksyku, który w 2018 roku obniżył wysokość zysku EBITDA grupy o ponad 32 mln zł, w 2019 roku przyczyni się już do podwyższenia EBITDA, zapowiedział prezes spółki Piotr Lisiecki.

"W 2018 roku zakład w Meksyku kosztował nas ok. 32 mln zł na poziomie EBITDA, ale listopad ubiegłego roku był pierwszym miesiącem, w którym osiągnęliśmy tam 700 tys. zł wyniku EBITDA po właściwej stronie" - powiedział Lisiecki na konferencji prasowej.

W jego ocenie, patrząc z perspektywy pozyskanych już zamówień dla tego zakładu, należy się spodziewać, że w kolejnych okresach będzie on już wpływał pozytywnie na wyniki grupy.

"W całym 2019 roku fabryka w Meksyku na pewno wpłynie pozytywnie na wynik EBITDA Grupy Boryszew" - zapewnił prezes.

Grupa Boryszew jest jedną z największych grup przemysłowych w Polsce, specjalizującą się w produkcji komponentów do samochodów, przetwórstwie metali nieżelaznych oraz chemii przemysłowej. Zatrudnia ok. 10 tys. pracowników w ponad 30 zakładach zlokalizowanych w 14 krajach, na 4 kontynentach. Boryszew jest notowany na GPW od 1996 r.

