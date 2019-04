Największe zmiany, jeśli chodzi o skład europejskiej delegacji w przyszłej kadencji Parlamentu Europejskiego, nastąpią w Platformie Obywatelskiej, która do majowych wyborów idzie pod szyldem Koalicji Europejskiej. Ze startu zrezygnowało lub nie znalazło się na listach wyborczych siedmiu dotychczasowych eurodeputowanych PO.

Na listach Koalicji Europejskiej, którą z PO tworzą PSL, SLD, Nowoczesna i Zieloni, zabraknie byłego prezydenta Wrocławia, b. posła i b. senatora PO, b. ministra kultury Bogdana Zdrojewskiego. Lider PO Grzegorz Schetyna tłumacząc tę decyzję, zapowiadał, że będzie Zdrojewskiemu proponował powrót do polityki krajowej. Sam Zdrojewski oświadczył, że wyklucza start w jesiennych wyborach parlamentarnych. Mówił też, że nie wie, dlaczego nie ma go na liście wyborczej do PE.

Ze startu w wyborach zrezygnował europoseł PO Adam Szejnfeld, który otrzymał miejsce 10. na liście Koalicji Europejskiej w okręgu wielkopolskim. Według informacji medialnych, powodem było zbyt niskie miejsce na liście.

O kolejną kadencję w Parlamencie Europejskim nie będą ubiegać się także: była minister nauki i szkolnictwa wyższego Barbara Kudrycka (PO), pełnomocniczka rządu Donalda Tuska ds. równego traktowania Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, czy Tadeusz Zwiefka, który w europarlamencie zasiadał od 2004 r.

Na listach do PE zabrakło Julii Pitery (PO), która mówiła, że decyzja o jej niestartowaniu w eurowyborach "zapadła jakiś czas temu" i złożyło się na nią wiele czynników. Nie wykluczyła jednocześnie startu w jesiennych wyborach parlamentarnych. Do PE nie wystartuje także europosłanka PO Danuta Jazłowiecka.

W majowych wyborach do PE nie weźmie udziału także Kazimierz Michał Ujazdowski, który w 2014 r. uzyskał mandat europosła startując z listy Prawa i Sprawiedliwości. W styczniu 2017 r. Ujazdowski wystąpił z partii i rozpoczął współpracę z Platformą Obywatelską. Przed wyborami samorządowymi w 2018 r. Ujazdowski był rekomendowany przez PO jako kandydat na prezydenta Wrocławia, jednak ostatecznie Platforma wycofała poparcie dla niego.

Na listach PiS nie znalazło się troje obecnych posłów do PE: Stanisław Ożóg, Edward Czesak oraz Beata Gosiewska. Nie wystartuje także troje polityków, którzy w 2014 r. stratowali z list koalicji SLD-UP: Krystyna Łybacka, Adam Gierek oraz Lidia Geringer de Oedenberg (w 2014 r. zrezygnowała z członkostwa w Sojuszu).

Wszyscy obecni europosłowie wywodzący się z Polskiego Stronnictwa Ludowego - Jarosław Kalinowski, Andrzej Grzyb, Krzysztof Hetman oraz Czesław Siekierski - ubiegają się o kolejną kadencję w PE.

B. lider Prawicy Rzeczypospolitej, b. marszałek Sejmu, europoseł Marek Jurek wystartuje w wyborach z pierwszego miejsca na liście Kukiz'15 w Wielkopolsce. Przed pięcioma laty, Jurek dostał się do PE z listy PiS. Decyzja o starcie Marka Jurka z listy Kukiz'15 podzieliła tworzoną przez niego Prawicę Rzeczypospolitej, bowiem już w marcu ugrupowanie to zadeklarowało start w wyborach w koalicji z Ruchem Prawdziwa Europa - Europa Christi - partią, którą pod koniec zeszłego roku założył związany z Radiem Maryja i Telewizją Trwam europoseł Mirosław Piotrowski (w wyborach europejskich w 2014 r. startował jako kandydat PiS, później jednak wystąpił z delegacji PiS w PE). Teraz część działaczy Prawicy Rzeczypospolitej startuje z list Kukiz'15, a część z list Europy Christi.

Jest też wielu obecnych europosłów, którzy mają szansę pracować w PE już czwartą kadencję. Są to politycy PO: b. przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek ("jedynka" na Śląsku), Jan Olbrycht (śląska "czwórka"), Bogusław Sonik ("piątka" w okręgu obejmującym województwa małopolskie i świętokrzyskie). Z SLD - wiceprzewodniczący PE Bogusław Liberadzki ("jedynka" w lubuskim i zachodniopomorskim). Z PSL - Czesław Siekierski (lider listy na Podkarpaciu). Z PiS - były wiceprzewodniczący PE Ryszard Czarnecki ("dwójka" w Warszawie).

Z listy PiS o czwartą kadencję w PE ubiega się także Jacek Saryusz-Wolski (lider listy warszawskiej). Saryusz-Wolski do marca 2017 r. był członkiem PO, został usunięty z partii po tym, jak rząd Beaty Szydło oficjalnie zgłosił jego kandydaturę na szefa Rady Europejskiej, sprzeciwiając się kandydaturze Donalda Tuska. Został wówczas wykluczony także z Europejskiej Partii Ludowej, której był wiceprzewodniczącym.

W majowych wyborach na listach partyjnych znajduje się też sporo "eurodebiutantów". Przede wszystkim są to kandydaci z list Wiosny Roberta Biedronia, czy Kukiz'15.

Na listach Wiosny są m.in.: Robert Biedroń (lider listy warszawskiej) i jego partner życiowy Krzysztof Śmiszek ("jedynka" listy dolnośląskiej), posłanka Teraz! Joanna Scheuring-Wielgus ("dwójka" w Warszawie), legendarny działacz Solidarności Zbigniew Bujak (pierwszy na Lubelszczyźnie), wywodzący się ze środowiska Krytyki Politycznej socjolog Maciej Gdula (lider w okręgu obejmującym województwa małopolskie i świętokrzyskie), prawniczka Monika Płatek ("trójka" w Warszawie), była zastępczyni RPO Sylwia Spurek ("jedynka" w Wielkopolsce) oraz aktor Olgierd Łukaszewicz (zamyka listę w woj. kujawsko-pomorskim). Z listy Wiosny wystartuje także b. wicemarszałkini Sejmu Wanda Nowicka ("jedynka" w kujawsko-pomorskim), która o mandat w PE ubiegała się już w 2014 r.

Większość list Kukiz'15 otwierają obecni posłowie ugrupowania. W Warszawie - wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka, na Śląsku - wiceszef klubu Grzegorz Długi, w okręgu obejmującym województwa dolnośląskie i opolskie - posłanka ruchu Agnieszka Ścigaj, w łódzkim - poseł Piotr Apel, w warmińsko-mazurskim i podlaskim - Andrzej Maciejewski, w kujawsko-pomorskim - Paweł Szramka, a w lubelskim - Jarosław Sachajko.

Z list Koalicji Europejskiej po raz pierwszy do PE startują m.in: założycielka i szefowa Polskiej Akcji Humanitarnej Janina Ochojska ("jedynka" na dolnośląsko-opolskiej liście), b. premier i b. prezes NBP Marek Belka ("jedynka" na łódzkiej liście KE), b. premier Ewa Kopacz (liderka listy w Wielkopolsce), b. wicepremier Włodzimierz Cimoszewicz (lider listy w Warszawie), b. szef MSZ i b. marszałek Sejmu Radosław Sikorski ("jedynka" w kujawsko-pomorskim), czy b. piłkarz Tomasz Frankowski ("jedynka" na Podlasiu oraz Warmii i Mazurach).

Z kolei z list PiS w eurowyborach zadebiutują m.in.: b. premier Beata Szydło (liderka małopolsko-świętokrzyskiej listy), szef MSWiA Joachim Brudziński ("jedynka" w województwach lubuskim i zachodniopomorskim), rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska ("dwójka" na łódzkiej liście), posłanka PiS Elżbieta Kruk (pierwsze miejsce na liście lubelskiej).

Liderzy Partii Razem otwierają listy Lewicy Razem: w okręgu warszawskim - Adrian Zandberg, Marcelina Zawisza w dolnośląsko-opolskim, Maciej Konieczny w śląskim, a Julia Zimmermann w okręgu obejmującym województwa zachodniopomorskie i lubuskie. Lider Ruchu Sprawiedliwości Społecznej Piotr Ikonowicz jest na czele listy w łódzkim. Wśród liderów list Lewicy Razem jest także rzeczniczka Partii Razem Dorota Olko (okręg mazowiecki).

"Jedynkami" Konfederacji KORWiN Braun Liroy Narodowcy są: Krzysztof Bosak w Warszawie, Kaja Godek na Mazowszu, Grzegorz Braun na Podkarpaciu, poseł Piotr Liroy Marzec w Wielkopolsce, poseł Robert Winnicki na Podlasiu, Warmii i Mazurach, poseł Jacek Wilk na Śląsku.

Wybory do PE w Polsce odbędą się 26 maja.

