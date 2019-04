Źródło: PAP

Prezydent Wenezueli Nicolas Maduro oświadczył we wtorek, że rozmawiał z wojskowymi przywódcami i zapewnili go o swojej "pełnej lojalności". Wcześniej szef opozycji Juan Guaido wzywał wojsko do poparcia go w planie odsunięcia od władzy Maduro.