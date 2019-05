"W porównaniu do sytuacji sprzed roku ceny wszystkich paliw są znacząco wyższe, a najbardziej jest to widoczne w przypadku oleju napędowego. Diesel na przestrzeni 12 miesięcy podrożał aż o 40 groszy i kosztuje teraz średnio 5,19 zł/l. Litr benzyny 95-oktanowej kosztuje o 32 grosze więcej niż rok temu - 5,20 zł/l, a cena autogazu wzrosła o 16 groszy do poziomu 2,23 zł/l" - podał portal e-petrol.

"Na przestrzeni ostatniego tygodnia odnotowaliśmy 5 groszowe podwyżki cen autogazu i oleju napędowego. Cena popularnej "95-tki" w ciągu ostatniego tygodnia poszła do góry o 2 grosze" - wskazali analitycy portalu.

Tymczasem według BM Reflex, przełom kwietnia i maja upływa pod znakiem niewielkich korekt średnich cen benzyn i oleju napędowego w górę. "Te rosną o około 2–3 grosze na litrze i w porównaniu z cenami sprzed roku są wyższe o 33–36 groszy na litrze. Jedynie w przypadku autogazu odnotowaliśmy 1-groszową obniżkę do poziomu 2,23 zł/l i tym samym jest on droższy niż przed rokiem o 15 gr/l" - podali analitycy.

Zwrócili też uwagę, "że jeśli chodzi o poziom cen hurtowych w kraju, to widać, że dynamika zmian jest mniejsza niż w poprzednim tygodniu, ale wciąż te zmiany nie dają przestrzeni do wyraźnych obniżek cen detalicznych. Ze względu bowiem na poziom marży detalicznej bardziej prawdopodobne byłyby dalsze podwyżki lub stabilizacja cen na stacjach".

Według e-petrol najtańsze paliwa są w województwie łódzkie, gdzie najmniej płaci się za benzynę Pb95 - 5,15 zł/l, i na Opolszczyźnie, gdzie litr diesla kosztuje 5,13 zł. Natomiast najwięcej zapłacą kierowcy w tym tygodniu na stacjach w województwie lubuskim, gdzie średnio litr 95-oktanowej benzyny kosztuje 5,27 zł, i w Małopolsce, gdzie cena litra oleju napędowego wynosi 5,25 zł. Najdroższy gaz samochodowy e-petrol odnotował na Mazowszu - 2,28 zł/l.

