Na profilu Salviniego na Twitterze zamieszczony został film z jego wizyty na granicy węgiersko-serbskiej, przedstawiający serdeczne powitanie z Orbanem, a także ich wspólną wizytację tego miejsca, patrolowanego przez straż graniczną z psami.

Obaj politycy weszli na jedną z wieżyczek obserwacyjnych. Przed lornetki obserwowali stamtąd okolicę.Salvini napisał na Twitterze: "Do Włoch, na Węgry i do Europy wjeżdża się tylko z pozwoleniem na to. By bronić granic i bezpieczeństwa naszych dzieci, 26 maja wybierz Ligę". To wezwanie związane z wyborami do Parlamentu Europejskiego.

W trakcie wizyty Salvini przeprowadzi w Budapeszcie rozmowy z Orbanem, a także z szefem MSW Węgier, wicepremierem Sandorem Pinterem.

Jak zapowiedziano, rozmowy z szefem rządu węgierskiego mają dotyczyć współpracy w przyszłym Parlamencie Europejskim. (PAP)